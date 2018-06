Rollstuhlfahrer aus Schalksmühle in MVG-Bus angegriffen und verletzt

Lüdenscheid - Die Polizei nennt es einen "ungeheuerlichen Vorfall": Am Donnerstagabend wurde ein Rollstuhlfahrer an einer Haltestelle in Lüdenscheid angegriffen.

Am Donnerstag wurde ein Rollstuhlfahrer gegen 21.50 Uhr in einem Linienbus der MVG (Linie 87) körperlich angegriffen. Der Geschädigte saß an der Haltestelle Hülscheiderbaum in seinem Rollstuhl auf dem vorgesehenen Behindertenplatz und unterhielt sich mit einem Freud.

An der Haltestelle kam ein Fahrgast von hinten und packte plötzlich den Rollstuhl und versuchte, diesen rückwärts Richtung der geöffneten Tür zu ziehen. Der 36-jährige Geschädigte hielt sich fest und drehte sich Richtung des Täters um.

Rollstuhlfahrer muss ärztlich behandelt werden

Der Schalksmühler Rollstuhlfahrer bekam unvermittelt mehrere Faustschläge in Gesicht und der Täter flüchtete aus dem Bus in Richtung Freisenberger Straße. Der Geschädigte wurde bei dem Angriff des Unbekannten verletzt und musste an Ort und Stelle ärztlich versorgt werden.

So wurde der Täter beschrieben

männlich

30 bis 35 Jahre alt

dünne/schlanke Statur

schwarze kurze Haare

1,70 bis 1,75 Meter groß

dunkle Jacke

"Zeugen dieses ungeheuerlichen Vorfalls werden ebenso gebeten, sich mit der Polizei in Lüdenscheid (Tel.: 02351/9099-0) in Verbindung zu setzen, wie Personen, die Hinweise zu dem Täter geben können.