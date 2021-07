Ungebetene Gäste am Mamanuca-Stadtstrand - Polizei sucht Zeugen

Beliebter Treffpunkt

+ © Julian Witzel Der beliebte Mamanuca-Stadtstrand in Lüdenscheid (Archivfoto). © Julian Witzel

Der Mamanuca-Stadtstrand auf dem ehemaligen Bahnhofsgelände ist in beliebter Treffpunkt in Lüdenscheid. Dort finden Events, Konzerte und Comedy auf Sand statt. Für Verpflegung ist gesorgt. Weit nach Geschäftsschluss suchten nun ungebetene Gäste den Stadtstrand auf.

Wie die Polizei mitteilte, machten sich in der Nacht zu Mittwoch Unbekannte auf dem Gelände zu schaffen. Sie schnitten einen Bauzaun auf und schauten auf dem Partygelände an der Bahnhofsallee um. Anschließend rissen sie das Vorhängeschloss des Verkaufshäuschens auf. Beute machten sie nach ersten Angaben nicht. Es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen.