Sechs Unfallfluchten: Wer kann der Polizei Hinweise geben?

Lüdenscheid - Sechs Verkehrsunfallfluchten hat die Polizei in der Zeit von Mittwoch bis Samstag aufgenommen. Wer Hinweise zu einem der nicht aufgeklärten Vorfälle geben kann, soll sich bei der Leitstelle unter Tel. 0 23 51 /9 09 90 melden.

- Am Willigloh 4 wurde zwischen Mittwoch, 19 Uhr, und Donnerstag, 13 Uhr, ein geparkter roter Opel Astra beschädigt. Der Schaden über 3000 Euro muss beim Vorbeifahren durch einen anderen Pkw entstanden sein.

- In der Brauckmannstraße fuhr zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 13.30 Uhr, ein Unbekannter gegen einen geparkten schwarten Opel Astra. Der Schaden beläuft sich auf 150 Euro.

- Die Fahrerin eines Mercedes fuhr am Donnerstag gegen 11 Uhr an der Karlstraße einen Begrenzungspfosten um. Obwohl sie dies bemerkte, fuhr sie weiter. Ein Zeuge beobachtete das. Die Höhe des Schadens schätzt die Polizei auf 4500 Euro.

- Eine 18-jährige BMW-Fahrerin kollidierte am Donnerstag gegen 16.07 Uhr auf dem Kirchheim-Parkplatz mit einem blauen VW Polo, verursachte einen Sachschaden über 200 Euro und flüchtete. Dank Zeugenangaben wurde die Frau gefunden.

- In Höhe des Straßburger Weges 37 fuhr ein 87-jähriger VW-Fahrer am Donnerstag gegen 16.35 Uhr gegen ein geparktes Auto, um den Schaden über 150 Euro kümmerte er sich aber nicht. Zeugen beobachteten, dass er Mann danach ins gegenüberliegende Altenheim ging. Dort trafen ihn die Polizisten auch an.

- An der Bräuckenstraße kollidierte ein 32-jähriger VW-Fahrer beim Rückfahrtsfahren am Samstag gegen 14 Uhr mit einem Opel. Dass er vom Unfallort flüchtete, beobachteten vier Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher des 825 Euro teuren Schadens gaben.

