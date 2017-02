Unfallflucht: Wer Schuld hat, ist „egal“

Lüdenscheid - Ob die 75-Jährige die Schuld trägt oder ob der Taxifahrer den Unfall verursacht hat, da steht Aussage gegen Aussage. Die Angeklagte schwört „bei allem, was mir heilig ist“, sie habe keine Kollision bemerkt. Der Unfallgegner erinnert sich, er habe ihr sogar per Handzeichen bedeutet, sie solle anhalten. „Sie wurde erst langsamer, dann ist sie weggefahren.“ Unabhängig davon, wer von den beiden Recht hat: Strafrichter Thomas Kabus verurteilt die Frau wegen Unfallflucht zu 1200 Euro Geldstrafe.

Die Frau überholt das Taxi und schert laut Zeugenaussage eng davor ein, die beiden Autos berühren sich kurz seitlich. Dass die ältere Dame abgehauen ist, daran zweifelt im Gerichtssaal niemand. Und damit hat sie sich laut Strafgesetzbuch schuldig gemacht. Dort steht nämlich, dass jeder Unfallbeteiligte „die Feststellung seiner Person, seines Fahrzeugs und der Art seiner Beteiligung durch seine Anwesenheit und durch die Angabe, dass er an dem Unfall beteiligt ist“, ermöglichen muss – und nicht nur der Unfallverursacher.

Mit der Frage, ob die VW-Fahrerin den Zusammenstoß am 8. September 2015 am Fuße des „Eselsrückens“ bemerkt haben müsste, befasst sich der Verkehrsunfall-Sachverständige Martin Kornau in seinem Gutachten. Dass die Angeklagte die „längsgerichtete Streifenkollision“ gespürt hat, „muss nicht sein“. Dass sie sie gehört hat, hänge auch vom Geräuschpegel in ihrem Auto ab – „eher nein“, so Kornau. Klar sei aber, dass sich die Schäden an den beiden Autos „miteinander in Einklang bringen lassen“.

Mit ihrer ersten spontanen Aussage gegenüber der Polizei begibt sich die Dame aber auf dünnes Eis. Der Sachbearbeiter erinnert sich im Zeugenstand, die Beschuldigte habe nämlich am Telefon eingeräumt, selbst gefahren zu sein. „Sie sagte, der Taxifahrer sei Schuld gewesen, sie habe aber auf eine Regulierung verzichtet und sei deshalb weitergefahren.“ Dass die 75-Jährige später bei der förmlichen Vernehmung hingegen behauptet, gar keinen Unfall bemerkt zu haben, „das ist Tagesgeschäft“, sagt der Polizist. „Nach einer Belehrung erzählen die Leute schon mal was anderes.“

Die Staatsanwältin stürzt sich auf diesen Widerspruch. Außerdem: „Wer Verursacher ist, ist völlig egal. Man hat als Unfallbeteiligter anzuhalten.“ So sieht es auch Richter Kabus. Und verweist ebenfalls auf die widersprüchlichen Aussagen. „Auch spontane Einlassungen sind verwertbar. Was man zuerst sagt, darin ist oft viel Wahrheit enthalten.“ Deshalb geht er davon aus, dass die Angeklagte die Kollision bemerkt hat.

Wegen des geringen Sachschadens – 835 Euro – verzichtet er aber darauf, der 75-Jährigen zeitweise die Fahrerlaubnis zu entziehen.