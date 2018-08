Pkw-Fahrer fährt Jungen auf Gehweg an und flüchtet

Lüdenscheid - Ein unbekannter Pkw-Fahrer ist nach Angaben der Polizei am Mittwochabend an der Hochstraße einem Jugendlichen über den Fuß gefahren und beging anschließend Fahrerflucht. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen 19.15 Uhr und 19.30 Uhr ging der 16-Jährige im Bereich der Bushaltestelle Hochstraße auf dem Gehweg in Richtung Bräuckenkreuz, als ein Pkw-Fahrer aus unbekannter Ursache über das Ende der Bushaltebucht hinaus auf den Gehweg geriet.

Beim Aufprall auf den Bordstein fuhr sich der Unbekannte offenbar den Reifen platt. Durch den Knall, der dabei entstand, erschrak der Jugendliche und bemerkte das Fahrzeug auf sich zukommen. Ausweichen konnte er jedoch nicht mehr. Der Pkw-Fahrer fuhr ihm über den Fuß, hielt aber anschließend nicht an, sondern flüchtete in Richtung Bräuckenkreuz.

Offenbar war es nur ein glücklicher Zufall, dass der junge Mann bei dem Unfall nur leicht am Fuß verletzt wurde. Er ging nach Hause. Von dort informierten die Eltern die Polizei. Bei dem Pkw soll es sich eventuell um einen grauen oder silberfarbenen Mercedes handeln. Andere Fahrzeugtypen können derzeit aber auch nicht ausgeschlossen werden.

Die Polizei sucht deswegen dringend nach Zeugen und fragt: „Wem ist am Mittwochabend auf der Hochstraße oder an anderer Stelle ein Fahrzeug aufgefallen, das mit einem Platten am vorderen rechten Rad unterwegs gewesen ist?“ Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0 23 51/90 99 0 entgegen.