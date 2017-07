Unfallflucht mit 72 Jahren – 1560 Euro Schaden

Lüdenscheid - 2.300 Euro muss eine 72-Jährige an die Lüdenscheider Verkehrswacht Zahlen – dafür wurde ihr Verfahren wegen Unfallflucht eingestellt.

Keine Vorstrafen, keine Einträge im Verkehrszentralregister: Die elegante 72-Jährige hatte offenbar ein unbescholtenes Leben geführt, bis sie am 7. Februar auf einem Parkplatz an der Martin-Niemöller-Straße ein anderes Fahrzeug streifte und anschließend nicht so recht wusste, was sie tun musste.

Laut Anklage, der sie im Amtsgericht nicht entgegentrat, war sie nach der Kollision ausgestiegen, hatte die Schäden begutachtet und sich dann in ihrem Mercedes vom Unfallort entfernt. Zurück blieben ein Fremdschaden von 1.560 Euro und Zeugen des Geschehens, die bei der Aufklärung halfen.

Sie mussten vor Gericht allerdings nicht befragt werden, weil Oberamtsanwalt, Richter und die Angeklagte sich auf eine Einstellung des Verfahrens gegen eine Geldauflage verständigten.

Stolze 2.300 Euro muss die Angeklagte an die Verkehrswacht Lüdenscheid zahlen – im Gegenzug wird das Strafverfahren endgültig eingestellt.

Richter Andreas Lyra gestand der Angeklagten zu, nach dem Unfall „aufgewühlt und durcheinander“ gewesen zu sein und riet dazu, zukünftig lieber einmal mehr die Polizei zu rufen. Die 72-Jährige selbst sah die Geschichte als Episode auf dem Scheitelpunkt ihres Lebens und versprach, die nächsten 70 Jahre erneut wieder straflos durch’s Leben zu gehen.