Heedfelder Straße: Unfallfahrt mit Sportwagen unter Alkoholeinfluss

Lüdenscheid - Ob Unfall mit dem Sportwagen oder Schlangenlinien vor dem Streifenwagen: Die Polizei hatte am Wochenende einiges damit zu tun, Autofahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss aus dem Verkehr zu ziehen, wie aus entsprechenden Polizeiberichten hervorgeht.

Ein 43-jähriger alkoholisierter Sportwagenfahrer aus Lüdenscheid verursachte am Samstag gegen 9 Uhr auf der regennassen Heedfelder Straße einen Unfall. Verletzt wurde niemand, es entstand nach Schätzungen der Polizei aber ein Sachschaden von rund 3500 Euro. Den Verursacher erwartet nun ein Strafverfahren.

Im Polizeibericht heißt es zum Unfallhergang, dass der 43-Jährige auf der Heedfelder Straße in Richtung Heedfeld unterwegs war. In Höhe des Kreishauses wollte er auf dem rechten Fahrstreifen an einem 38-jährigen Lüdenscheider vorbeifahren, der mit seinem Pkw auf dem linken Fahrstreifen fuhr. Dabei gab der Verursacher „auf regennasser Fahrbahn mit seinem PS-starken Sportwagen offensichtlich zu viel Gas“, heißt es im Polizeibericht. Der Wagen brach aus, drehte sich und stieß dabei gegen das Fahrzeug auf dem linken Fahrstreifen.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3500 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer des Sportwagen deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Er wurde der Wache zugeführt, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Verkehrswidrig in den Rathaustunnel

Eine Streifenwagenbesatzung hatte sich am Sonntag an der Einmündung Altenaer Straße/Gasstraße postiert, um das Verhalten der Fahrzeugführer an der Ampel zu beobachten. Um 17.25 Uhr fiel den Beamten ein 23-jähriger Lüdenscheider auf. Der befuhr die Gasstraße auf der Rechtsabbiegerspur zur Altenaer Straße, missachtete dort das Rotlicht der Ampel und fuhr geradeaus – „verkehrswidrig in den Rathaustunnel“, heißt es im Polizeibericht. Deshalb kontrollierten ihn die Polizisten und erkannten Anzeichen eines Drogenkonsums. Dem Fahrer wurde deshalb auf der Wache eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet eine Strafanzeige.

Dem Streifenwagen die Vorfahrt genommen

Auch am Samstag zogen Beamte mehrere Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss aus dem Verkehr, nahmen sie zur Abgabe einer Blutprobe mit auf die Wache und stellten Strafanzeigen: Eine 45-jährige Lüdenscheiderin fiel um 1.25 Uhr an der Tastraße, Höhe Hausnummer 106, auf, weil sie auf dem Weg nach Lüdenscheid in Schlangenlinien vor dem Streifenwagen herfuhr. Die Frau wurde angehalten und kontrolliert. Ein Alkoholtest verlief positiv.

An der Sauerfelder Straße wurde im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle um 7.10 Uhr ein 43-jähriger Lüdenscheider angehalten und überprüft. Ein Drogenvortest lieferte Hinweise auf Drogenkonsum – auch er musste mit zur Wache. „Ausgerechnet dem Streifenwagen musste ein 20-jähriger Lüdenscheider die Vorfahrt nehmen, als er mit seinem Pkw den Kettenberg entlang fuhr, ohne die Regelung ‘rechts vor links’ am Ulmenweg zu beachten“, schreiben die Beamten zu einem weiteren Vorfall am Samstagabend um 21.40 Uhr.

Zeugen melden Golf-Fahrer

Bei der sich anschließenden Verkehrskontrolle ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Drogen. Ein Vortest verlief positiv. Dem jungen Mann wurde daher ebenfalls eine Blutprobe entnommen und eine Strafanzeige geschrieben. Am Freitag um 21.05 Uhr stoppten Beamte an der Kreuzung Talstraße/Kölner Straße den Fahrer eines schwarzen VW Golf. Den hatten Zeugen zuvor gemeldet. Er fahre mit stark überhöhter Geschwindigkeit, überhole gefährlich und beachte auch sonst nicht die Verkehrsregeln, so deren Aussage.

Einer Streifenwagenbesatzung gelang es in der Folge, das Fahrzeug auf der Kölner Straße zu stoppen. Bei der Überprüfung des 28-jährigen Lüdenscheiders stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ihm wurde daher auf der Wache in Lüdenscheid eine Blutprobe entnommen.