Unfall mit Quad: Beide Fahrer sagen "Es war grün!"

Polizei in Lüdenscheid sucht Zeugen

Lüdenscheid - Nach einem Unfall an der Kreuzung Altenaer Straße/Rahmedestraße/Lennestraße sucht die Polizei in Lüdenscheid Zeugen. Dort waren ein Quad und ein Renault Clio zusammengestoßen. Beide Fahrer gaben an: "Es war grün!"