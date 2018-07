Drei Verletzte bei Unfall auf der Altenaer Straße vor der Rathmecke

Lüdenscheid - Schwerer Unfall auf der Altenaer Straße: Vor der Rathmecke sind am Donnerstagmittag zwei Autos kollidiert. Es gab drei Verletzte. Die Straße war zwischenzeitlich in beide Richtungen gesperrt.

Gegen 11.20 Uhr stießen auf der Altenaer Straße in Höhe Auto Kirfel zwei Autos zusammen. Laut Polizei stand eine Mercedes-A-Klasse auf der Fahrbahn in Richtung Lüdenscheid. Der 41-jährige Fahrer unterhielt mit einem Fußgänger.

Von hinten kam eine 23-jährige Lüdenscheiderin in einem Seat und fuhr aus noch ungeklärter Ursache ungebremst in den stehenden Mercedes, der durch den Aufprall 9,60 Meter nach vorne geschoben wurde. An dieser Stelle ist Tempo 70 erlaubt.

In dem Mercedes saß neben dem Mann ein achtjähriges Kind. Beide wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Frau im Seat erlitt laut Polizei nur leichte Verletzungen.

Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr, die ausgelaufenene Betriebsstoffe abstreute, waren im Einsatz. Während der Arbeiten war die Altenaer Straße für gut eine Stunde gesperrt. Es bildeten sich in beide Richtungen Staus.

DiePolizei bezifferte den Sachschaden mit 14.000 Euro.

