Lüdenscheider (30) verursacht Unfall am Biggesee: Fünf Verletzte

Ein Großaufgebot von Rettungskräften eilte am Freitagabend auf die Landstraße 512 bei Olpe-Eichhagen. Dort kam es zu einem schweren Unfall mit mindestens vier beteiligten PKWs und mehreren Verletzten.

Auch wenn drei der beteiligten Fahrzeuge Schlimmeres befürchten ließen: Schwer wurde niemand verletzt. „Mehrere Personen werden im Krankenhaus eingehender untersucht“, erklärt die Polizei vor Ort.

Allerdings seien gebrochene Finger wohl die schwersten Verletzungen, die Unfallbeteiligte erlitten hätten. Dass die Polizei Fahrer und Zeugen noch vor Ort befragen konnte, war für die Unfallaufnahme sehr hilfreich, denn die Einsatzstelle war sehr unübersichtlich.

+ © Markus Klümper

Ein 30-jähriger Autofahrer aus Lüdenscheid in einem VW Golf war offenbar in Richtung Olpe hinter einem Seat unterwegs und "bemerkte den Rückstau vor einer Ampelanlage zu spät", so die Kreispolizeibehörde Olpe in einer Mitteilung am späten Freitagabend.