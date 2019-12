Unfall auf der Talstraße: Renault Twingo und Mercedes krachen ineinander - Sperrung aufgehoben

Polizei geht von Rotlichtverstoß aus

+ © Cornelius Popovici Die Kreuzung musste gesperrt werden. © Cornelius Popovici

[Update, 19.45 Uhr] Lüdenscheid - Verkehrsunfall an der Talstraße in Lüdenscheid: Auf der Kreuzung Talstraße/Gartenstraße/Neuenhofer Straße sind am Montagabend gegen 18.15 Uhr ein Renault Twingo und ein Mercedes zusammengestoßen. Beide Unfallbeteiligten behaupteten, "ihre Ampel" habe "Grün" gezeigt. Die B229 (Talstraße) war voll gesperrt.