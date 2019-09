Lüdenscheid - Der Fahrer eines VW Polo ist am Abend in Lüdenscheid bei einem Alleinunfall verletzt worden.

Nach ersten Informationen war der Wagen gegen 22.30 Uhr aufder nassen Fahrbahn der Talstraße ins Schleudern geraten und hatte sich überschlagen. Bei Eintreffen der Rettungskräfte lag der Polo auf dem Dach in der Böschung. Ein Rettungswagen war zum Unfallzeitpunkt ganz in der Nähe; so konnten die Notfallsanitäter schnell Hilfe leisten.