Kurioser Unfall im MK: Was wurde aus dem Kuchen?

Lüdenscheid - Bei einem Unfall auf der Straberger Straße wurde am Wochenende ein Jogger verletzt, der einen Kuchen transportierte.

Mit einem Kuchen in der Hand joggte ein 54-jähriger Lüdenscheider am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr auf einem Gehweg in Höhe des Hauses Staberger Straße 35 in Richtung Innenstadt.

Dort parkte ein 58-jähriger Lüdenscheider gerade seinen Kia Sportage auf einer Parkfläche ein. Als der Fahrer seine Tür öffnete, achtete er nicht auf das Umfeld, sodass der 54-Jährige gegen die Fahrertür prallte, die in den Gehweg hinein ragte.

Hierbei erlitt der Jogger leichte Verletzungen an der Schulter sowie am Oberkörper und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Über den Zustand des Kuchens nach dem Aufprall, so schreibt die Polizei, sei nichts bekannt.

Der Sachschaden betrage aber insgesamt 750 Euro.