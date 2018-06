Unfall auf dem Markt: Kind fährt 83-Jährige mit Fahrrad an

Lüdenscheid - Eine 83-jährige Frau wurde am Samstag bei einem Zusammenstoß mit einem fahrradfahrenden Kind verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Erst jetzt sei bekannt geworden, dass sich der Unfall am Samstag zwischen 12.30 und 13.30 Uhr auf dem Markt auf dem Rathausplatz ereignet hat, teilte die Polizei mit.

Die 83-Jährige hielt sich demnach an einem Obst- und Gemüsestand auf, als sie von hinten von einem etwa sechs bis acht Jahre alten Jungen auf einem Fahrrad angefahren wurde. Dadurch stürzte die Frau zu Boden und auch der Junge sei mit seinem Fahrrad umgefallen.

Wie die Polizei weiter mitteilte, ging die Mutter des Jungen zu der angefahrenen älteren Frau und fragte sie, ob alles in Ordnung sei. Dann sei der Vater des Jungen mit einem Kleinkind auf seinen Schultern dazugekommen und habe in ausländischer Sprache geschimpft. Daraufhin habe die Familie den Markt in Richtung Wilhelmstraße verlassen.

Durch den Sturz wurde die Frau nicht unerheblich verletzt. Hinweise zum Jungen und seine Eltern nimmt die Polizei in Lüdenscheid unter der Rufnummer 90 99 0 an.

Rubriklistenbild: © dpa-avis