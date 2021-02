Unfall in Lüdenscheid: Schwangere ins Krankenhaus eingeliefert

21 000 Euro Sachschaden

+ © Carsten Rehder / dpa Vorsorglich ins Krankenhaus kam am Samstag nach einem Unfall in Lüdenscheid eine schwangere Frau, die als Beifahrerin unterwegs war. © Carsten Rehder / dpa

Vorsorglich ins Krankenhaus kam am Samstag eine schwangere Frau, die als Beifahrerin unterwegs war. Ein 48-jähriger Seat-Fahrer und ein 37-jähriger BMW-Fahrer waren um 14.45 Uhr auf der Herscheider Landstraße in Lüdenscheid unterwegs. In Höhe des Hauses Nummer 40 wollte der Seatfahrer abbiegen und hielt deshalb an. Der BMW-Fahrer übersah das und fuhr auf den bereits stehenden Seat auf.

Lüdenscheid - Die schwangere Beifahrerin in dem Seat wurde dabei leicht verletzt und klagte über Kopfschmerzen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 21 000 Euro.

Unfall in Lüdenscheid: Entfernung von Unfallstelle

An der Straße In der Dönne 2 kam es am Freitag zwischen 14.05 und 14.20 Uhr zu einem Unfall mit „unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle“, wie es im Polizeibericht heißt. In diesem Zeitraum stieß ein 78-jähriger Fahrzeugführer beim Ausparken am Raiffeisenmarkt gegen einen geparkten Mini - der Gesamtschaden liegt bei 3500 Euro. Anschließend suchte der Mann noch kurz im Markt nach dem Halter des Minis.

Als ihm das nicht gelang, entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Eine aufmerksame Zeugin notierte sich allerdings das Kennzeichnen des Verursachers. Nun erwartet den 78-Jährigen ein Strafverfahren wegen Unfallflucht.