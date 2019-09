"If you can read this, you're too f*cking close": Frau fährt ungebremst auf - drei Verletzte!

Unfall in Lüdenscheid

+ © Polizei Lüdenscheid Fast ungebremst fuhr der nachfolgende Pkw auf. © Polizei Lüdenscheid

Lüdenscheid - Zu einem schweren Zusammenstoß kam es am Freitagmittag auf der Brunscheider Straße. Eine Frau fuhr fast ungebremst auf ein haltendes Auto auf - und prallte mittig ausgerechnet in diesen Aufkleberspruch: "If you can read this, you're too f*cking close".