Unfall im MK: Auto kracht durch Geländer und stürzt in Tiefgarageneinfahrt

Fahrer kann Pkw aus eigener Kraft verlassen

+ © Markus Klümper Bei dem kuriosen Unfall in Lüdenscheid ist der Fahrer ersten Erkenntnissen zufolge nur höchstens leicht verletzt worden. © Markus Klümper

Kurioser Unfall im MK: Am Dienstagabend durchbricht ein Pkw ein Geländer und stürzt mehrere Meter in die Einfahrt einer Tiefgarage.

Lüdenscheid – Ein außergewöhnlicher Unfall ereignete sich am Dienstagabend in Lüdenscheid. Am Ramsberg durchbrach ein Auto ein Geländer an der Einfahrt einer Tiefgarage und stürzte mehrere Meter in die Tiefe. Der Peugeot 2008 blieb in der Zufahrt zu der Tiefgarage auf der Seite liegen.

Dem Fahrer des Autos ist bei dem Unfall offenbar wenig passiert. Nach Schilderung eines Ersthelfers habe der Mann es noch geschafft, aus eigener Kraft das Auto zu verlassen. Vorsichtshalber wurde der Fahrer aber nach der Erstversorgung durch Notarzt und Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.



Derzeit läuft die Bergung des Unfallfahrzeuges. In der Tiefgarage stehen rund zehn Autos, denen derzeit die Ausfahrt versperrt ist. Wie es zu dem Unfall kam, wurde von der Polizei noch nicht erklärt. Ein medizinischer Notfall wird als Ursache allerdings ausgeschlossen.

Zu einem spektakulären Unfall in Lüdenscheid kam es schon am Vortag. Aus bislang ungeklärter Ursache ist ein Autofahrer mit seinem VW einen Abhang heruntergestürzt und in einem Bach gelandet.