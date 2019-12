Unfall in Lüdenscheid: Mercedes erfasst Schülerin (16)

Hallo Herr Junge, na klar - hätten wir nicht nur geschrieben, sondern tun wir tatsächlich regelmäßig. Was daran soll dämlich sein? Eher sachlich, zutreffend, korrekt... Vor allem konkreter als Pkw oder Auto. Finden Sie nicht? Was soll das mit den Latten am Zaun? Dazu verkneifen wir uns wohl besser die Replik... Fahren Sie eigentlich einen Mercedes? Beste Grüße aus der Online-Redaktion.

Hättet ihr beim Skoda auch geschrieben : Skoda erfasst....

Oder was steckt dahinter bei so einer dämlichen Headline?

Was macht den Unterschied ob Mercedes Skoda oder Seat?

Könnt ihr das beantworten?

Nicht alle Latten am Zaun nennt man das in deutscher Sprache.