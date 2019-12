Frau (29) sieht Falschfahrer auf ihrer Spur - und reagiert geistesgegenwärtig 

Lüdenscheid - Unfall in Lüdenscheid: Eine Frau weicht einem "Falschfahrer" aus und kracht mit ihrem VW in parkende Autos. Jetzt sucht die Polizei den unbekannten Fahrer.

Der Unfall ereignete sich laut Polizeibericht am Montag, 23. Dezember, auf der Königsberger Straße in Höhe der Hausnummer 15. Gegen 12 Uhr befuhr eine 29-jährige Lüdenscheiderin mit ihrem gelben VW die Königsberger Straße in Fahrtrichtung Glatzer Straße, als ihr plötzlich ein unbekannter PKW auf ihrer Fahrbahnseite entgegenkam.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, reagierte sie geistesgegenwärtig und wich nach rechts aus. Dort stieß sie mit ihrem VW gegen zwei geparkte Autos. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 9.000 Euro, die Frau blieb aber glücklicherweise unverletzt.

Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne eine Schadenregulierung eingeleitet zu haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02351/90990 mit der Polizei Lüdenscheid in Verbindung zu setzen.