Pkw fährt gegen parkendes Auto und überschlägt sich - ein Insasse verletzt

Von: Tobias Lawatzki

Der Pkw war in den parkenden Wagen gefahren und überschlug sich durch die Kollision. © Cédric Nougrigat

Bei einem Unfall am Samstagmittag ist ein Mann verletzt worden. Sein Auto war gegen einen parkenden Wagen geprallt und hatte sich überschlagen.

Lüdenscheid - Bei einem Unfall auf der Kölner Straße in Lüdenscheid ist ein Pkw auf dem Dach gelandet. Einer der beiden Insassen in dem Wagen wurde dabei leicht verletzt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Er kam zur Beobachtung in ein Krankenhaus. Die Frau, die ebenfalls in dem Wagen saß, blieb unverletzt.

Die Einsatzkräfte wurden am Samstag gegen 11.35 Uhr alarmiert. Der Pkw war laut Feuerwehr auf der Kölner Straße in Höhe des Rewe-Supermarkts aus noch ungeklärter Ursache gegen einen parkenden Wagen gefahren.

Unfall in Lüdenscheid: Pkw kommt auf dem Dach zum Liegen

Durch den Aufprall überschlug sich das Auto und kam auf den Dach zum Liegen. Der parkende Wagen wurde zudem in einen vor ihm stehenden Pkw geschoben.

Der Verkehr wird aktuell an der Unfallstelle an der Kölner Straße vorbeigeführt.

