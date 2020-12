Unfall in Lüdenscheid: Feuerwehr schneidet Autodach ab, um Frau zu bergen

Unfall an der Weststraße in Lüdenscheid.

Ein zunächst vermeintlich leichter Verkehrsunfall hatte am Freitagabend in Lüdenscheid einen größeren Feuerwehreinsatz zur Folge. Das Dach des Autos wurde aufgeschnitten, um eine Frau zu befreien.

Wie die Feuerwehr-Leitstelle am Abend auf Anfrage mitteilte, hatte sich gegen 18.50 Uhr an der Weststraße in Lüdenscheid ein Unfall ereignet. Ein mit drei Personen besetzter Kleinwagen war nach ersten Informationen mit einem Transporter zusammengestoßen. Zunächst waren zwei Leichtverletzte gemeldet worden.

Vor Ort stellte sich die Lage aber anders dar. Aufgrund des Verletzungsbildes einer Beifahrerin - im Raum steht eine Wirbelsäulenverletzung - entschieden die Einsatzkräfte, die Verletzte nicht durch die Seitentür aus dem verunfallten Fahrzeug zu holen, sondern durchs Dach.

Mit einem Seitenschneider schnitten die Feuerwehrleute das Dach des Daihatsu auf, um die Verletzte nach oben aus dem Fahrzeug zu heben und sie mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus zu bringen. Feuerwehr und Polizei waren mit einem größeren Aufgebot vor Ort. Es kam an der Weststraße zu Verkehrsbehinderungen. Die Weststraße ist noch gesperrt.