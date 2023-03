Unfall in Dortmund nach illegalem Kfz-Rennen? Lüdenscheider unter Verdacht

Von: Stefan Herholz

Teilen

Bei einem Verkehrsunfall in Dortmund am Samstagabend sind zwei Kinder und eine Frau verletzt worden. Ein Lüdenscheider steht im Verdacht, im Vorfeld an einem illegalen Autorennen beteiligt gewesen zu sein. © Karl-Josef Hildenbrand

Dortmund/Lüdenscheid – Bei einem Verkehrsunfall in Dortmund am Samstagabend sind zwei Kinder und eine Frau verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sei nicht auszuschließen, dass dem Unfall ein illegales Kfz-Rennen vorausgegangen ist, an dem ein 25-jähriger BMW-Fahrer aus Lüdenscheid beteiligt gewesen ist.

Der Unfall in der Nähe des Hauptbahnhofs ereignete sich gegen 20.25 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt bog ein 30-jähriger Dortmunder mit seinem VW hinter einem weiteren Fahrzeug nach links ab. Auf der Kreuzung kam es dabei aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit dem BMW eines 31-jährigen Dortmunders, der in die entgegengesetzte Richtung unterwegs gewesen war. Der VW geriet durch die Kollision ins Schleudern und prallte gegen eine Ampel. Bei dem Unfall wurden die drei Mitinsassen im VW, eine 28-jährige Dortmunderin sowie zwei Kinder (10 Monate und sechs Jahre), leicht verletzt.

Den ersten Erkenntnissen nach ist es nicht auszuschließen, dass dem Verkehrsunfall ein illegales Rennen vorausging. Mit daran beteiligt war vermutlich ein 25-Jähriger aus Lüdenscheid mit seinem BMW. Die Führerscheine und auch die Mobiltelefone der beiden BMW-Fahrer wurden sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.



Die Polizei Dortmund geht verstärkt gegen verbotene Kfz-Rennen im Bereich Innenstadtwall, Hafen, Phoenix-West und Phoenixsee und szenetypische Begleiterscheinungen vor. In der Nacht von Samstag auf Sonntag stellten sie in der Spitze an die 100 szeneangehörige Fahrzeuge fest. she