Unfall mit Street-Scooter: DHL-Bote rammt Pkw - dann liefert er weiter Pakete aus

Die Deutsche Post und DHL sind in Lüdenscheid vornehmlich mit E-Mobilen unterwegs.

Lüdenscheid – Ein DHL-Bote rammte mit seinem E-Mobil ein anderes Fahrzeug. Anschließend setzte er sich seine Tour fort und lieferte Pakete aus.

Ein Fahrer eines Paketversandes hat am Samstag gegen 11.30 Uhr auf dem Brockhauser Weg in Höhe der Hausnummer 53 den Wagen eines 55 Jahre alten Lüdenscheiders gerammt. Das berichtet die Polizei in Lüdenscheid.

DHL-Bote verursacht nach Angaben der Polizei Lüdenscheid hohen Schaden

Dabei sorgte er für einen Schaden in Höhe von mindestens 1000 Euro. Anschließend setzte er seine Tour fort und lieferte weiter Pakete aus. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete den Vorfall jedoch, merkte sich das Kennzeichen des Unfallverursachers und benachrichtigte die Polizei.

Polizei sucht den Nahbereich ab und entdeckt den Paketboten

Die Beamten fahndeten im Nahbereich nach dem Paketwagen und stellten den Fahrer – einen 55-Jährigen aus Dortmund – kurze Zeit später in der Nähe des Tatortes. Jetzt muss sich der Mann strafrechtlich verantworten.

Die Deutsche Post DHL Group setzt seit mehr als einem Jahr in Lüdenscheid vorwiegend E-Scooter ein. Auch Pakete werden damit ausgeliefert. Warum es nach einem Paket-Diebstahl für die DHL-Kunden ärgerlich wird, hat ein Post-Sprecher nach einem Diebstahl in Lüdenscheid erklärt.

