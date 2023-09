Sturz mit Glasflasche

+ © Olaf Moos Prof. Dr. Max Meyer-Marcotty verabschiedete seinen kleinen Patienten Melio und dessen Eltern Rafal und Jessica Gerth am Freitag nach Hause. © Olaf Moos

Bei einem Unfall wird der Daumen eines Kindes fast vollständig abgetrennt. Ein Arzt aus Lüdenscheid bewahrte den Jungen vor einer Amputation.

Lüdenscheid - „Eigentlich darf Melio nicht mit einer Glasflasche in der Hand auf einer Treppe laufen.“ Doch als Rafal Gerth seinem vierjährigen Sohn am Sonntag zum Frühstück eine Flasche Kakao gekauft hatte, reichte ein kleiner Augenblick der Nachlässigkeit aus: Melio stürzte, fing sich mit der Hand auf einer Treppenstufe ab, die Flasche zerbarst, die Scherben trennten den Daumen seiner linken Hand fast vollständig ab.

„Mehr ab als dran“: Lüdenscheider Arzt rettet Daumen eines vierjährigen Jungen

Ein Fall für den Handchirurgen Prof. Dr. Max Meyer-Marcotty. Die Notoperation dauerte fast fünf Stunden. Melio darf seinen Daumen behalten – und hat gute Chancen, ihn bald wieder normal benutzen zu können. Der Chefarzt der Klinik für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie / Handchirurgie in Hellersen in Lüdenscheid spricht von einem „supermikrochirurgischen“ Eingriff. „Abgetrennte Finger wieder anzunähen, ist schon sehr kompliziert. Bei einem so kleinen Kind wie Melio aber noch viel schwieriger.“

Meyer-Marcotty berichtet über durchschnittene Sehnen, Nerven, Arterien. „Der Daumen war überhaupt nicht mehr durchblutet. Er war mehr ab als dran.“ Dabei hatte der kleine Junge noch Glück im Unglück. Denn die Scherben drangen genau ins Daumen-Grundgelenk ein, die Knochen blieben weitgehend verschont, „es gab nur wenige Quetschungen“, so der Spezialist.



Nicht nur die handchirurgische Kunst des Chefarztes und seines Oberarztes Michal Witek im Operationssaal waren ein echter Glücksfall für den vierjährigen Patienten aus Plettenberg. Auch die schnelle und einzig richtige Reaktion seines Papas nach dem blutigen Treppensturz spielte eine entscheidende Rolle.

Handchirurg rettet Melios Daumen: Not-OP dauert fast fünf Stunden.

Rafal Gerth (38), von Beruf Schmied, sagt: „Ich habe das Malheur gesehen und in derselben Sekunde den Rettungsdienst angerufen.“ Der brachte Melio in Windeseile nach Hellersen. Nur wenig später lag sein Junge auf dem OP-Tisch. Der Chefarzt ist sicher: „Das schnelle Reagieren des Vaters war enorm wichtig. Jede Verzögerung hätte die Amputation des Daumens bedeuten können.“



Hilfreich wohl auch die Tapferkeit des kleinen Mannes – auf die Rafal stolz ist. „Er hat gar nicht so sehr geweint oder geschrien.“ Natürlich fuhr der Vater im Rettungswagen mit nach Lüdenscheid, natürlich informierte er sofort die Mutter des Kleinen. „Das war ein richtiger Schockanruf“, meint Jessica Gerth.



Die Eltern wechselten sich im Klinikum ab, „es war immer einer von uns für Melio da“. Und als der Junge sich von der Operation einigermaßen erholt hatte, ging Rafal gleich mit ihm an die frische Luft. Eine vorläufig letzte Röntgenuntersuchung, ein Verbandswechsel, ein freundschaftlicher Klaps vom Chefarzt – am Freitag durfte Melio nach Hause.

Eine ganz andere Sache könnte in Lüdenscheid für schwere Verletzungen sorgen: Die „Hot Chip Challenge“ hat die Bergstadt erreicht. Wie ein Leser schildert, werde der gefährliche Snack an Kiosks auch an Minderjährige verkauft - ganz legal.