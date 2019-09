Unfall in der Fahrstunde: Schreck für Schülerin (18) - Mann durch Airbag verletzt

Ein Fahrschulwagen war in Lüdenscheid in einen Unfall verwickelt.

Lüdenscheid - Eine ganz normale Fahrschul-Fahrt endete mit Blechschaden. Eine 18-Jährige war mit ihrer 25-jährigen Lehrerin in Lüdenscheid unterwegs. An einer Einfahrt zur Bundesstraße bremste sie ab. Von hinten fuhr ein Auto auf.

Wie die Polizei in Lüdenscheid mitteilte, ereignete sich der Verkehrsunfall am Samstag um 12.20 Uhr an der Bundesstraße 229 in Höhe des Saunadorfs. Demnach befuhr die 25-jährige Fahrschullehrerin mit einer 18 Jahre alten Fahrschülerin die Hohfuhrstraße bis zur Talstraße, um dort abzubiegen. Während sie an der Kreuzung die Vorfahrt zu beachten hatte, fuhr nach Darstellung der Polizei von hinten ein 37 Jahre alter Lüdenscheider mit seinem Pkw auf.

Durch den Aufprall löste der Airbag des Mannes aus und verletzte den Insassen leicht. Der Sachschaden betrug 2.000 Euro. Fahrschülerin und Fahrlehrerin kamen mit dem Schrecken davon.

