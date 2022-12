Lkw-Unfall in Lüdenscheid: Schüler lebensgefährlich verletzt

Von: Stefan Herholz, Marvin K. Hoffmann

Schwerer Unfall in Lüdenscheid: Auf dem Bräuckenkreuz in Lüdenscheid hat ein Lkw-Fahrer am Donnerstagmorgen nach Informationen der Polizei vor Ort einen Schüler überfahren. Der Junge ist lebensgefährlich verletzt. Ein Teil der Kreuzung ist gesperrt. Es kommt zu massiven Verkehrsbehinderungen.

Lüdenscheid – Gegen 6.55 Uhr wurde der Polizei ein schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden auf dem Bräuckenkreuz in Lüdenscheid (NRW) gemeldet. Nach ersten Informationen der Polizei hat ein Lkw-Fahrer, der auf der A45-Umleitung unterwegs gewesen und von der Talstraße (B229) auf die Herscheider Landstraße abgebogen ist, einen zwölfjährigen Schüler übersehen, der in dem Moment an der Fußgängerampel bei Grün die Herscheider Landstraße überqueren wollte.

Der Lkw-Fahrer erfasste den Jungen und schleifte ihn mit. Der Schüler, der sich auf seinem morgendlichen Schulweg befand, erlitt nach Angaben der Pressestelle der Kreispolizeibehörde lebensgefährliche Verletzungen und wurde vor Ort medizinisch versorgt. Seine Eltern wurden bereits von der Polizei über das tragische Unglück informiert.

Unfall am Bräuckenkreuz: Polizei sperrt die Herscheider Landstraße

Die Zufahrt vom Bräuckenkreuz auf die Herscheidder Landstraße ist komplett gesperrt. Ein Unfallaufnahmeteam der Polizei aus Dortmund wurde angefordert, um bei der Rekonstruktion des Unfalls zu unterstützen.

Die Kreispolizeibehörde ist mit zahlreichen Kräften vor Ort, um den Verkehr zu regeln. Die Auswirkungen auf den innerstädtischen Bereich und die A45-Umleitungen ist massiv.

Wir berichten weiter.