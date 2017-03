Unfall am Autobahnzubringer

LÜDENSCHEID - Weil ein Attendorner das vorfahrtberechtigte Auto eines 66-jährigen Herscheiders übersehen hatte, kam es am Samstagabend zu einem Verkehrsunfall – und mit ihm zu Verkehrsbehinderungen an der Autobahn-Abfahrt Lüdenscheid-Süd:

Der 25-Jährige wollte von der A45 nach links in Richtung Lüdenscheid abbiegen – missachtete dabei aber die Vorfahrt. Bei dem Zusammenstoß wurden der Attendorner und seine Beifahrerin leicht verletzt und mussten ambulant im Klinikum behandelt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr streuten ausgelaufene Betriebsstoffe ab. Der Einsatz dauerte insgesamt etwa eine Stunde. - Foto: Feuerwehr Lüdenscheid