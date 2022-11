Unfall auf Worthkreuzung „komplettiert“ Verkehrschaos auf Ausweichstrecke

Von: Olaf Moos

Teilen

Symbolbild © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Ein Verkehrsunfall auf der viel befahrenen Worthkreuzung hat das ohnehin herrschende Verkehrschaos des Feierabendverkehrs auf der Bedarfsumleitung am Montagnachmittag für fast eine Stunde „komplettiert“.

Lüdenscheid - Die Kreuzung war während der Unfallaufnahme gesperrt, der Stau auf der Lennestraße reichte bis hin-unter auf die Altenaer Straße und verstopfte zudem die Einmündungen Am Lehmberg, Vogelberger Weg, Elsa-Brändström-Straße und Buschhauser Weg.

Eine 26 Jahre junge Lüdenscheiderin wollte gegen 17.35 Uhr mit ihrem Kia Rio von der Glatzer Straße geradeaus auf die Lennestraße fahren und wartete vor der roten Ampel. Als zunächst die Rechtsabbieger-Ampel auf Grün wechselte, war die Frau – wie sie später der Polizei erklärte – „einen Moment irritiert“ und fuhr los.



Von rechts aus der Werdohler Landstraße in Fahrtrichtung Innenstadt näherte sich in diesem Augenblick eine 75-Jährige aus Lüdenscheid in einem Kia Soul. Sie konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, so kam es mitten auf der Kreuzung zur Kollision.



Bei dem Zusammenstoß zog sich die ältere Dame leichte Verletzungen zu, die von Rettungskräften ambulant an der Unfallstelle versorgt wurden. Der Wagen der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt die Höhe des Sachschadens auf mindestens 6000 Euro. Erst gegen 18.30 Uhr löste sich der Stau langsam wieder auf.