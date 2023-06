Unfall auf A45-Bedarfsumleitung: Auto landet in Privatgarten und bleibt auf dem Dach liegen

Unfall auf A45-Bedarfsumleitung: Auto rast in Privatgarten und landet auf dem Dach

Von: Olaf Moos

Teilen

Auf der Straße Im Grund, Bedarfsumleitung der A45, hat sich am Nachmittag ein schwerer Unfall ereignet. Polizei und Rettungskräfte sind im Einsatz. Ein Auto liegt auf dem Dach.

[Update 20. Juni 2023, 17.05 Uhr] Lüdenscheid - Ein Autofahrer aus Frankreich hat am Freitagnachmittag an der Bedarfsumleitung der A45 einen spektakulären Verkehrsunfall gebaut. Der Franzose am Steuer war nach Angaben der Polizei betrunken und stand außerdem unter Drogeneinfluss.

Der Fahrer war nach Angaben der Polizei mit einem Bekannten auf dem Beifahrersitz in seinem Citroën auf der Straße Im Grund talwärts in Richtung Altenaer Straße unterwegs. In Höhe der Einmündung Am Ostenhagen verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, bog in den Ostenhagen ein und raste auf ein Privatgrundstück zu. Über die Geschwindigkeit, mit der der Mann unterwegs war, gibt es noch keine Erkenntnisse.



Doch der Unfallverlauf spricht dafür, dass das Tempo deutlich zu hoch war. Der Citroën prallte gegen einen Mauerpfosten, hob ab, überschlug sich und blieb direkt neben einer Garage im Garten des Anwohners auf dem Dach liegen.



Polizei und Rettungskräfte waren in Minutenschnelle an der Unfallstelle. Die beiden Fahrzeuginsassen waren inzwischen leicht verletzt aus dem Auto geklettert. Der Unfallverursacher war augenscheinlich alkoholisiert. Das Alcotestgerät zeigte einen Wert von 1,7 Promille an. Der Drogenvortest ergab Hinweise auf Kokain-Konsum. Polizisten legten den Mann vorübergehend in Handschellen.



Die beiden Insassen des Citroën wurden vor Ort erstversorgt. Die Notärztin veranlasste den Transport ins Klinikum Hellersen, wo die Verletzten eingehender untersucht wurden.



Über die Schadenshöhe liegen keine Angaben vor.



[Erstmeldung] Die viel befahrene Bedarfsumleitung der A45 Im Grund zwischen Rahmedetal und Brockhauser Ebene war vor wenigen Minuten Schauplatz eines spektakulären Verkehrsunfalls.

Unfall auf A45-Bedarfsumleitung: Auto landet in Privatgarten und bleibt auf dem Dach liegen

Wie die Polizei noch während des Einsatzes bestätigte, hat der Fahrer eines Citroën, der mit einem Beifahrer in Richtung Altenaer Straße unterwegs war, in der Kurve an der Einmündung Ostenhagen die Kontrolle über seinen Wagen verloren.

Minuten nach dem Unfall versorgten Rettungskräfte die Insassen des Citroën im Garten eines Anwohners am Ostenhagen. © Bettina Görlitzer

Das Auto mit französischem Kennzeichen raste auf ein Privatgrundstück zu, landete auf einem Mauerpfosten, hob ab und überschlug sich. Der Wagen blieb im Garten des Anwohners auf dem Dach liegen.

Alle Blaulicht-News aus dem MK jeden Abend per Mail: Abonnieren Sie unseren kostenlosen Polizei-Report.

Die beiden Insassen konnten selbstständig, aber leicht verletzt aus dem Citroën klettern. Wie zu erfahren war, handelt es sich um Franzosen ohne Deutschkenntnisse. Einer der beiden war augenscheinlich betrunken und wurde zwischenzeitlich von Polizisten in Handschellen gelegt.

Wir berichten weiter