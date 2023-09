„Fahrfehler mit dramatischen Auswirkungen“: Transporter rast auf A45 in Stauende

Von: Olaf Moos

Der Fahrer eines Kleintransporters hatte auf der A45 einen schweren Unfall verursacht. Dem Mann wird vorgeworfen, vollkommen übermüdet gewesen zu sein.

Lüdenscheid - Es war ein „Fahrfehler mit dramatischen Auswirkungen“, wie Strafrichter Andreas Lyra sagt. Am 10. Januar 2022 gegen 13.30 Uhr übersah der Fahrer eines Kleintransporters aus Worms auf der A45, kurz vor der Anschlussstelle Lüdenscheid Nord, das Ende eines Staus – und raste ungebremst auf das Heck eines Sattelschleppers. Einer seiner Beifahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Der 55-Jährige ist wegen Straßenverkehrsgefährdung angeklagt.

Die Staatsanwältin wirft dem Mann – er lebt inzwischen in Laupen nahe Bern in der Schweiz – vor, die Fahrt von Worms zu einer Baustelle in Hamm nachts bereits völlig übermüdet angetreten zu haben. Auf dem Rückweg kam es zur Katastrophe.

Ein Autobahnpolizist beschreibt die Spurenlage am Unfallort. Demnach gab es keinerlei Brems- oder Blockierspuren. Die rechte Seite des Führerhauses sei „komplett auseinandergerissen“ gewesen. Der Beifahrer habe mit mehreren offenen Beinbrüchen auf der Straße gelegen und um Hilfe geschrien. Ein Rettungshubschrauber landete an der Unfallstelle.

Der Angeklagte bestreitet, übermüdet gewesen zu sein und in der Nacht zuvor in einem Casino gespielt zu haben. „Es stimmt nicht, dass ich nicht geschlafen habe.“ An Einzelheiten des Unfalls erinnere er sich nicht, „der Lkw stand plötzlich mitten auf der Fahrbahn“. Der Beifahrer, ein 32-jähriger rumänischer Bauarbeiter, betritt den Gerichtssaal – hinkend, blass, wortkarg. „Ich saß rechts, bin kurz eingenickt und wurde wach von einem Schrei. Dann habe ich den Lkw gesehen, dann weiß ich nichts mehr.“ Über seinen Vorarbeiter am Steuer sagt er: „Er war einfach müde.“ Und habe erzählt, dass er bis 2 Uhr nachts im Casino gespielt habe. „Er spielt häufiger, alle Kollegen wissen das.“ Gegen 3.30 Uhr seien sie in Worms losgefahren.

Der 32-Jährige berichtet von seinem Martyrium. Ärzte haben sein rechtes Bein amputiert, er habe ein künstliches Becken und trage ein Netz im Bauch, sein linker Arm sei fünfmal operiert worden. Der Angeklagte und der zweite Beifahrer auf dem Rücksitz überstanden den Unfall nahezu unverletzt. Richter Lyra schließt sich der Einschätzung des Strafverteidigers, Rechtsanwalt Hüseyin Salan aus Mannheim, an. Ein „Sekundenschlaf“ sei nicht nachzuweisen, die Angaben des Zeugen über die Müdigkeit des Fahrers seien „sehr oberflächlich“. Das Verfahren wird eingestellt. Der Angeklagte bricht in Tränen aus.

Der 55-Jährige muss 3000 Euro an das Opfer zahlen. Zivilrechtliche Entscheidungen über Schmerzensgeld-Ansprüche und Schadensersatz stehen noch aus.