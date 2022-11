Unendliche Geschichte: Parkleitsystem erneut gescheitert

Von: Olaf Moos

Teilen

Ein Ersatz für die kaputten Displays des Parkleitsystems lässt weiter auf sich warten. © Cedric Nougrigat

Vor sage und schreibe zwölf Jahren haben die Fraktionen im Stadtrat beschlossen, dass Lüdenscheid ein neues Parkleitsystem braucht. Nun haben die Fachleute im Rathaus wieder einen neuen Vorstoß gestartet und den Politikern einen Beschlussvorschlag auf den Tisch gelegt, um sich Grünes Licht für die Vergabe eines Auftrags geben zu lassen. Und schon wieder ist das Vorhaben gescheitert.

Lüdenscheid - Die Kritik der Kommunalpolitiker im Bau- und Verkehrsausschuss entzündet sich in erster Linie an den Kosten für das Projekt. Zwar stehen laut Vorlage aus dem Rathaus Haushaltsmittel in Höhe von 700 000 Euro zur Verfügung, um unter anderem die längst „toten“ Displays zu ersetzen, die Autofahrer über Lage und Anzahl freier Parkplätze informieren sollten. Doch nach der Ausschreibung ist klar: Das Geld reicht nicht.

In dem Papier der Verwaltung heißt es dazu: „Nach dem nun vorliegenden Submissionsergebnis ist mit Gesamtkosten von annähernd 855 000 Euro zu rechnen.“ Der Angebotspreis des Bieters liege um 14 Prozent über der letzten Schätzung und sei als „moderate Kostensteigerung zu werten“.



Die CDU-Fraktion ist nach Worten Michael Dreggers „nicht so wirklich zufrieden“ und versagt ihre Zustimmung zur Auftragsvergabe. Die Preissteigerung sei „zu hoch“. Dreggers Parteifreundin Susanne Mewes plädiert dafür, „das Ganze noch einmal ganz neu zu überdenken“. Grünen-Sprecher Andreas Stach äußert eher grundsätzliche Bedenken. „Wir haben derzeit ja wirklich ein paar andere Sorgen.“ Und die Verwaltung habe ohnehin „genug zu tun“.



SPD-Sprecher Gordan Dudas hält ein neues Parkleitsystem zwar für wichtig und will das Projekt „nicht für immer beerdigen“. Doch auch für die Sozialdemokraten ist das Vorhaben zu teuer. „Das muss abgespeckt werden!“ Im übrigen solle sich die Verwaltung aktiv um Fördermittel bemühen. Klar ist für den Verkehrspolitiker aber auch: „Die aktuellen Schilder schaden der Stadt mehr als sie nützen.“



Für den Planungschef im Rathaus, Martin Bärwolf, bleibt das Thema deshalb auf der Agenda. „Wir brauchen ein zeitgemäßes Parkleitsystem, um die Stadt attraktiv zu halten – nicht nur für Lüdenscheider, sondern für Auswärtige, die in die Stadt fahren und Parkplätze finden wollen.“ Doch Bärwolf warnt in puncto Kosten vor allzu großem Optimismus. „Die Preise werden nicht sinken.“ Außerdem sei die jetzige Lösung im Beschlussvorschlag „bereits abgespeckt“ – und die Frage nach Fördermitteln des Landes „schon geprüft“.



An konkreten Ideen für einen preiswerten Ersatz für das kaputte System mangelt es in der Politik offenbar nicht. SPD-Mann Dudas regt an, „wenigstens eine minimale Beschilderung auf niederschwelliger Basis“ zu installieren. Denkbar sei ein Farbleitsystem, über das Autofahrer in die Oberstadt, zur Altstadt, zum „Knapp“ oder direkt in die City finden. Das funktioniert in anderen Städten reibungslos.“ Doch allein das Abschrauben der kaputten Displays, sagt Verkehrsplanerin Nina Niggemann-Schulte, sei schon „sehr kostenaufwendig“.



Der zuständige Dezernent Fabian Kesseler zog nach hitziger Debatte die Reißleine. „Ich nehme die Beschlussvorlage noch einmal mit zurück in die Verwaltung – und dann komme ich wieder auf Sie zu.“ So landete das Thema Parkleitsystem ohne politische Abstimmung dort, wo es hergekommen ist: im Rathaus.