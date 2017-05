An der Herscheider Landstraße entsteht eine Plattform für kleine Bands

Lüdenscheid - Rund um das kleine, ein wenig abseits an der Herscheider Landstraße 146 gelegene und von Bäumen umgebene Haus sieht es nach Arbeit aus. Draußen werden Gehwegplatten verlegt, drinnen gibt es noch eine ganze Menge weiterer Baustellen. Die Mitglieder des Vereins „Underground Musik“ werkeln engagiert an ihrem ersten eigenen Vereinsheim.

Der Verein, der sich im März 2017 offiziell gründete, deren Mitglieder aber schon vorher gemeinsam Musikveranstaltungen organisiert haben, hat es sich zur Aufgabe gemacht, insbesondere kleineren, noch nicht so bekannten Bands Auftrittsmöglichkeiten zu verschaffen.

Für ihr erstes selbst organisiertes Konzert mieteten sie noch das Falkenheim an der Altenaer Straße an, jetzt entsteht an der Herscheider Landstraße überwiegend in Eigeninitiative und mit viel Liebe zum Detail das erste eigene Vereinsheim mit Veranstaltungs- und Konzertraum. „Bevor wir hier einzogen, war in diesem Gebäude ein anderer Verein beheimatet“, erklärt der 2. Vorsitzende Daniel Rennickendorf. Wo sich einst die Schützen befanden, haben die Musikfans nun einen geräumigen Konzertraum mit großer, professionell ausgestatteter Bühne errichtet, der auch in technischer Hinsicht kaum Wünsche offen lassen wird. „Hier im Gebäude verfügten wir zusätzlich noch über zwei Proberäume, die später, wenn wir mit dem Ausbau fertig sind, an Bands zu fairen Konditionen vermietet werden sollen“, erzählt Rennickendorf.

Obwohl die meisten der derzeit neun Vereinsmitglieder Metal-Fans sind, wollen sie sich nicht auf diese eine Musikrichtung beschränken. „Wir möchten auch anderen Bands der härteren musikalischen Gangart ein Forum geben, da legen wir uns gar nicht fest“, meint der 2. Vorsitzende. Einmal im Monat sollen die Gigs an der Herscheider Landstraße unter dem Label „Metal Journey“ stattfinden – schon das im Falkenheim 2016 veranstaltete erste offizielle Konzert trug diesen Namen. Die Idee zum Verein hatte der Vorsitzende André Bätz gemeinsam mit Markus Fedderich, der ebenfalls Mitglied bei Underground Musik ist. Beim LN-Besuch werkelten Tontechniker Frank Sieling, der für den richtigen „Rumms“ sorgen wird und zudem Mitglied der Formation Seth 13 ist, Schriftführerin Judith Westerhoff, die zurzeit an einem Schild für den Außenbereich zeichnet und malt, Florian Knur, der überall tatkräftig mit anpackte sowie Verena Schröder, die dafür sorgt, dass die Veranstaltungen des Vereins fotografisch dokumentiert werden, was schon jetzt eine kleine Fotowand im noch nicht ganz fertiggestellten Vereinsheim dokumentiert.

Für Samstag, 10. Juni, haben sich die Metal-Fans vorgenommen, den ersten Gig an der Herscheider Landstraße 146 zu veranstalten, und sind zuversichtlich, bis dahin mit den meisten Aus- und Umbauarbeiten fertig zu sein. Auftreten werden an diesem Abend die Wiking-Metal-Band Skelfir aus dem Westerwald sowie die Trash-Metal-Combo Centrate aus Köln.

Tickets zum Preis von fünf Euro gibt es ausschließlich an der Abendkasse. Los geht es um 21 Uhr (Einlass: 20 Uhr).