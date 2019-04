In unbeobachtetem Moment: Dreister Dieb stiehlt Biker den Helm 

Lüdenscheid - Ohne Helm und Navi stand ein Biker in Lüdenscheid da. Ein besonders dreister Dieb entwendete dem Motorradfahrer in einem unbeobachteten Moment das lebenswichtige Zubehör.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Montag in der Zeit zwischen 10.30 und 11.45 Uhr an der Karlstraße in Lüdenscheid.

Der oder die Täter bauten demnach einen Motorradkoffer und ein sogenanntes Topcase von einer am Wendeplatz abgestellten schwarzen BMW 1200 GS ab und nahmen sie mit.

Polizei sucht Zeugen des Diebstahls

In den Behältern befanden sich unter anderem das Navigationsgerät und der Motorradhelm des Besitzers.

Die Polizei sucht Zeugen des Diebstahls. Hinweise nehmen die Ermittler in Lüdenscheid unter der Rufnummer 02351/9 09 90 entgegen.

