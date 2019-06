Unbekannter in der Eisdiele am Rathausplatz: Zeuge nimmt Verfolgung auf

Polizei hofft auf Hinweise

+ © Nougrigat Die Eisdiele am Rathausplatz war Ziel von einem Einbrecher. © Nougrigat

Lüdenscheid - Es war mitten in der Nacht, als ein Mann in die Eisdiele am belebtesten Platz der Stadt einbrach. Kein Wunder, dass er beobachtet wurde. Ein Zeuge heftete sich unauffällig an seine Fersen.