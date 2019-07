Unbekannter Autofahrer rammt Hyundai - direkt vor einer Autowerkstatt

Lüdenscheid – In Lüdenscheid rammte ein unbekannter Autofahrer einen abgestellten Hyundai direkt vor einer Autowerkstatt. Der Schaden: mehrere tausend Euro.

Ein grauer Hyundai i30 wurde am Donnerstag in der Zeit von 15.30 bis 16 Uhr an der Weststraße beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, befand sich das Auto auf einem Parkstreifen am Fahrbahnrand vor der Hausnummer 6. Dort befindet sich eine Kfz-Werkstatt.

Zeugen beobachteten, wie ein weißer Toyota Yaris sehr nahe an den geparkten Hyundai heranfuhr. Dabei wurden an dem Hyundai Kotflügel und Frontstoßstange eingedrückt und zerkratzt. Es entstand ein Schaden von 3.500 Euro.

Der Unfallverursacher hatte sich anschließend von der Unfallstelle entfernt. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 90990 zu melden.

Die Weststraße sorgte in dieser Woche noch in einem anderen Zusammenhang für Gesprächsstoff. Erst brach dort aufgrund einer Baustelleein Verkehrs-Chaos los. Dann reagierte die Stadt auf die Kritik undentschärfte die Situation.