Unbekannte zerkratzen mindestens 25 Autos in einem Stadtteil - wer hat etwas gesehen?

Der Schaden beträgt mindestens 12.500 bis 25.000 Euro

+ © Symbolfoto: picture-alliance/ gms Mindestens 25 Autos haben Unbekannte bislang in einem Stadtteil in Lüdenscheid zerkratzt - der Schaden ist immens. © Symbolfoto: picture-alliance/ gms

Lüdenscheid – Einen immensen Schaden in Höhe von insgesamt mindestens 12.500 bis 25.000 Euro verursachten Unbekannte an Autos in nur einem Stadtteil. Weitere Schäden sind nicht auszuschließen, die Polizei sucht dringend Zeugen.