Welche Ferkel kippten diesen Müll in den Wald?

Erst vor einer Woche entdeckte Revierinhaberin Heidemarie Turk im Wald vier Reifen, die unverfroren mit der Aufschrift „STL“ als Adressat versehen waren. Diesmal scheint es sich bei der wilden Deponie um Reste einer Haushaltsauflösung zu handeln.

„Es waren sogar Glasscherben dabei“, ärgert sich die Schalksmühlerin, die inzwischen Anzeige gegen unbekannt bei der Polizei erstattet hat, über den jüngsten Fund.

+ © Heidemarie Turk

Wie sie erzählt, entdeckte diesmal Jagdaufseher Achim Schiller den illegal entsorgten Müll. Um ihn zu entsorgen, machten sich die Unbekannten eigens die Mühe, einen Kilometer tief ins Revier zu fahren – statt den Recyclinghof des STL (Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb) oder – so es sich nicht um Lüdenscheider handelt – den für sie zuständigen Wertstoffhof anzusteuern. Dass sich Mensch und Tier an Glasscherben verletzen können, nahmen sie dabei rücksichtslos in Kauf. Von der Verschandelung der Natur ganz zu schweigen.