„Coole Bücher“ auf Abwegen

Lüdenscheid - Mehr oder weniger selbstständig gemacht hat sich der Bücher(kühl)schrank an der Stüttinghauser Ringstraße, um den sich die Lüdenscheiderin Stefanie Lambertz seit eineinhalb Jahren liebevoll kümmert.

Der ausrangierte Getränkekühlschrank hat sich etabliert als eine Art Stadtteilbücherei. Ausgediente Bücher werden hineingestellt und kostenlos von anderen Leseratten wieder ausgeliehen. Das Sortiment wechselt so immer mal wieder.

In der Nacht zu Dienstag allerdings haben Spitzbuben den großen Kühlschrank von seinem angestammten Platz geräumt. Stefanie Lambertz mit einem sarkastischen Augenzwinkern: „Nach mehr als 1,5 Jahren mit derselben Aussicht wurde ihm letzte Nacht geholfen, damit er nun die Stüttinghauser Ringstraße in Lüdenscheid Richtung Nocken betrachten konnte. Auf dem nur wenige Meter langen Weg, den er zurückgelegt hat, hat er ein paar Bücher verloren. Vielleicht hat ihn das dazu bewogen, doch nicht weiterzuwandern. Wer weiß?“

Der Kühlschrank hat keine Rollen. Insofern, so vermutet Stefanie Lambertz, müssen schon mindestens zwei kräftige Menschen mit angepackt haben, um ihn zu bewegen. Da der öffentliche Bücherschrank nicht auf der Straße stehen bleiben konnte, haben ihn gestern Vormittag ein paar flinke Hände wieder an seinen Platz geräumt. Dafür bedankt sich Stefanie Lambertz an dieser Stelle: „Ich seh das mit Humor, es ist ja nichts kaputtgegangen. Ich kriege so viel positive Resonanz. Menschen bleiben einfach nur vor dem Kühlschrank stehen und lächeln. Andere räumen ihn auf, ich hab einen Dankesbrief bekommen von einer Frau, die ich gar nicht kenne.“ Die Lüdenscheiderin nutzte die Gelegenheit für einen Frühjahrsputz in der Straßenbücherei: „Jetzt ist er wieder eingeräumt, sortiert, sauber. Ich hoffe, der kleine Ausflug reicht ihm, und er bleibt nun genügsam an seinem Platz stehen.“ -