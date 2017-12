Unbekannte knacken Container an der Eisbahn und Zigarettenautomaten

Lüdenscheid - Unbekannte Diebe knackten in der Nacht auf Montag einen Container und zwei Zigarettenautomaten.

Unbekannte schnitten in der Nacht von Sonntag auf Montag auf dem Rathausplatz die Sicherheitsschlösser eines Containers an der Eisbahn auf. Wie die Polizei mitteilte, entwendeten sie daraus etwa 20 bis 30 Flaschen Alkohol. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro.

Darüber hinaus knackten nach Angaben der Polizei unbekannte Diebe in einem noch unbekannten Zeitraum zwei Zigarettenautomaten am Breitenfeld.

In beiden Fällen konnte die Polizei Hebelspuren feststellen. Es entstanden jeweils mehrere hundert Euro Sachschaden. Aus dem Inneren der Automaten verschwanden Bargeld und Zigaretten.

Hinweise nimmt die Polizei Lüdenscheid unter Tel. 90 99 0 entgegen.

