Unbehagen in der Innenstadt: Stadt und Polizei arbeiten an Verbesserungen

Von: Olaf Moos

Einsatz am Sauerfeld: Nach der Tötung eines 24-Jährigen läuft die öffentliche Diskussion über das Sicherheitsgefühl intensiver denn je. © popovici

Seit der Tötung eines 24-Jährigen am Sauerfeld sind zahlreiche Lüdenscheider besorgt um die Sicherheit in der Innenstadt. Polizei und Ordnungsdienste wollen nun mehr Präsenz zeigen.

Lüdenscheid – Meinungsäußerungen von Passanten und Geschäftsleuten im Stadtzentrum, Kommentare in den sozialen Medien wie Facebook oder Gespräche in Familien, Schulen oder Vereinen – das alles zeigt: Viele Lüdenscheider fühlen sich in ihrer Stadt nicht mehr sicher. Der stellvertretende Leiter der Polizeiwache, Thorsten Ausborn, bestätigt: „Das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung ist offensichtlich stark gesunken.“ Die Polizei wolle ihre Präsenz vor allem in der Innenstadt weiter erhöhen.

Ausborn macht allerdings nicht nur die Tötung eines Mannes am Montag am Sauerfeld oder die vor einem Jahr auf der Hohen Steinert für die zunehmende Verunsicherung verantwortlich. „Es gibt eine Reihe von Gründen.“ Auch die teils katastrophale Verkehrslage durch die A45-Sperrung oder das Erscheinungsbild der Fußgängerzone mit immer mehr Leerständen und dem anhaltenden Sanierungsbedarf tragen laut Ausborn zu dem allgemeinen Unwohlsein bei.

Polizei bestätigt diverse Vorfälle mit Jugendlichen

Dazu kommen nach Worten des Chefs der Wache „Gruppen von 14- bis 18-jährigen meist südländischen Jugendlichen, die sich im Stadtzentrum aufhalten und untereinander gut vernetzt sind“. Es habe diverse Vorfälle gegeben, die Deliktrate sei allerdings „nicht explodiert“. Doch allein die Anwesenheit der Jugendlichen bereite Passanten und Geschäftsleuten Unbehagen, sagt Ausborn weiter. Auch auf Orte wie die Tiefgarage unterm Kulturhaus – bekannt als Drogenumschlagplatz und Schauplatz von Sachbeschädigung und Vermüllung – haben die Ordnungshüter demnach ein Auge.

Das härtere Vorgehen gegen Störer – in der kalten Jahreszeit auch durch Zivilkräfte im Stern-Center – hat nach Einschätzung der Polizei „gewirkt“, so Thorsten Ausborn. Obwohl die geplante Ordnungspartnerschaft zwischen Stadt und Polizei vertraglich noch nicht besiegelt ist, seien Polizisten und Außendienstler des Ordnungsamtes „drei- bis viermal pro Woche gemeinsam auf Streife unterwegs“. Weitere Aktionen von Beamten der Wuppertaler Einsatzhundertschaft, die seit mehr als einem Jahr sporadisch laufen, seien geplant.

Bei der Einsatzplanung spielt die Personalstärke der Polizei eine wesentliche Rolle. Der stellvertretende Leiter der Wache sagt: „Unsere Leute sind hoch motiviert.“ Das „Projekt Rosengarten“ oder verstärkte Maßnahmen im Stern-Center seien jedoch Aufgaben, die zusätzlich zum Schichtdienst der Wache geleistet würden. Und die Kollegen der Einsatzhundertschaft seien in Lüdenscheid auch anderweitig eingebunden, etwa in die Großkontrollen an der Bedarfsumleitung oder auf verbotenen Schleichwegen.

Ordnungspartnerschaft mit der Stadt soll Situation verbessern

Besserung verspricht sich die Polizeiführung von der Aufstellung der Ordnungspartnerschaft mit der Stadt. Wann es so weit ist, bleibt noch unklar. Aus dem Rathaus heißt es dazu: „Ein genauer Zeitpunkt kann derzeit noch nicht benannt werden.“

Wie Stadtpressesprecher Sven Prillwitz erklärt, sei ein „umfassendes und zukunftsfähiges Ausbildungskonzept“ für mehr Personal im Außendienst des Ordnungsamtes in Arbeit. Damit sollen die Außendienstler auf die Anforderungen „auf der Straße“ und die Erfüllung der rechtlichen Vorgaben „bestmöglich“ vorbereitet werden.

Der Vertrag zwischen der Stadt und der Kreispolizeibehörde sei fertig, so Prillwitz weiter, trete aber erst mit der Aufstellung des kommunalen Ordnungsdienstes rechtlich in Kraft. Doch es finde bereits ein „enger Austausch“ statt. „Diese lose Form der Kooperation soll ebenfalls zeitnah weiter intensiviert werden.“