Umzug von Schule: Busverkehr hat sich eingependelt

Von: Leon Malte Cilsik

Teilen

Mittlerweile hat sich der Busverkehr an der Grundschule Lösenbach eingependelt (Symbolbild). © Peter Gercke

Nach anfänglichem Chaos beim Busverkehr am neuen Standort berichten die Verantwortlichen nun, dass sich die Situation an der Grundschule Lösenbach stark verbessert hat.

Lüdenscheid – Der Schulalltag begann für die rund 230 Schüler der Grundschule Lösenbach nach den Sommerferien am neuen Standort an der Kaiserallee mit Startschwierigkeiten beim Bustransfer. Sämtliche Busse waren mit Verspätung unterwegs, teilweise kamen sie über 15 Minuten verzögert. Die Folgen waren ein verspäteter Unterrichtsbeginn, Ärgernisse und Verunsicherung.

Noch am selben Tag kamen die Verantwortlichen zu einem Krisengespräch zusammen, die Stadtverwaltung, Märkische Verkehrsgesellschaft (MVG), Schulleitung und Elternvertreter kritisierten die beauftragten Busunternehmen in der Folge deutlich für ihre Planung.

Offenbar mit Erfolg, wie Sven Haarhaus, Kämmerer der Stadt Lüdenscheid, nun den Mitgliedern des Schulaussschusses mitteilte: „Spätestens ab Tag drei lief so langsam alles rund. Die Busse starten gegen viertel nach sieben am Buckesfeld und sind um zehn vor acht an der Kaiserallee.“ Und damit pünktlich zum Schulbeginn. Zwar seien noch weitere Feinjustierungen nötig, aber die gegenwärtige Situation sei bereits eine deutliche Verbesserung im Vergleich zum Schulstart.



Sonstiger Umzug lief reibungslos

Ansonsten sei der Umzug der Grundschule Lösenbach reibungslos verlaufen und wurde wie anvisiert am 22. Juli abgeschlossen, wie Haarhaus berichtete. Der Kämmerer lobte die „gute Abstimmung zwischen Grundschule und Volkshochschule“, welche sich bis dahin noch in den Räumlichkeiten an der Kaiserallee befand und auch weiterhin einen Seitentrakt nutzt.

Noch warten muss die Grundschule hingegen bis Mitte September auf neue Spielgeräte und eine Überdachung zwischen dem Verwaltungstrakt und der Sporthalle, welche „hoffentlich“ in den Herbstferien folgen soll. „Ein großes Fragezeichen bleibt der alte Schulstandort am Buckesfeld“, endete Haarhaus seine Ausführungen. Da die Nutzung aus Brandschutzgründen nicht mehr möglich ist, könnte ein Neubau nötig werden.