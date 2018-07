Neue Wege in der Phänomenta

Torsten Schulze will seine Talente als Kaufmann einbringen, um mehr Besucher in die Phänomenta zu locken.

Lüdenscheid - Mit offensiver Werbung, neuen Angeboten und einem erweiterten Gastronomiekonzept will die Phänomenta neue und vor allem mehr Besucher locken: Im Gespräch mit den LN erläuterte Torsten Schulze, seit dem 1. Juli Betriebsleiter des Science Centers, die Pläne für die nächste Zukunft.

Am Konzept des Science Centers selbst gebe es dabei wenig zu rütteln: „Wir haben eine gute Ausstellung, die funktioniert,“ erklärt Schulze – es fehle lediglich am Bekanntheitsgrad. Die Besucherzahlen seien auch nicht rückläufig – sie seien nach der Erweiterung konstant geblieben. Allerdings habe man nach dem Umbau eine deutliche Steigerung erwartet. „Dieses Wachstum ist nicht eingetreten.“

Das soll die Werbeoffensive ändern. Greifen soll sie zunächst vor allem in Lüdenscheid und Umgebung: „Die Leute kennen den Turm, sie kennen die Phänomenta, aber sich wissen nichts von der Erweiterung“, berichtet Schulze von einer Beobachtung, die das Team gemacht habe. Erste Zielgruppe seien dabei die Schulen, schließlich sei es eine Kernaufgabe des Science Centers, sich als außerschulischer Lernort zu präsentieren. Mit „Schultüten“ bewaffnet, die unter anderem Infomaterial für die Lehrer in digitaler Form enthalten, wollen Schulze und Geschäftsführer André Westermann die Bildungseinrichtungen in Lüdenscheid und Umgebung aufsuchen.





Kooperationen sind möglich

„Es kommt auf die Ansprache“ an, sagte Torsten Schulze. Das Material, das die Schulen bekommen, enthalte unter anderem Vorschläge, wie die Lehrer einen Besuch in der Phänomenta in den Unterricht integrieren können. Workshops für Lehrer und Komplettpakete für den Klassenausflug vervollständigen das Angebot. Außerdem kann Schulze sich Kooperationen mit anderem Einrichtungen vorstellen, um beispielsweise eine Tour mit mehreren Zielen für verschiedene Interessengruppen an einem Tag anzubieten.

Im zweiten Schritt sollen auch Familien noch einmal verstärkt angesprochen werden und in einem dritten die Senioren. Letztere brauchten didaktisch eine ganz andere Ansprache, beispielsweise durch Führungen, als das Konzept des selbstständigen Ausprobierens. Weiteres wichtiges Thema sei die Gestaltung von Kindergeburtstagen als Event mit konkreten Vorschlägen, zum Beispiel um die Phänomenta mit Wettbewerben zu erkunden.

Passend zum Science Center soll das Thema Robotic ins Konzept aufgenommen werden, beispielsweise durch Roboter, die die Gäste begrüßen und durch die Ausstellung führen. Genaueres wird noch erarbeitet. Als Expertin dafür wurde Dr. Andrea Dederichs-Koch gewonnen. Damit will sich die Phänomenta im September auf der Messe „Highlights der Physik“ in Dortmund präsentieren.

Ferienwoche mit dem Technikzentrum

Neben den Aspekten, die unmittelbar den Besuch der Ausstellung betreffen, kündigt Schulze an, dass der Eventbereich mit Veranstaltungen nach Ausstellungsschluss ausgeweitet werden soll. „Kunst gegen Bares“ war ein Beispiel dafür. Im Oktober folgen wieder eine Lesung im Rahmen von „Mord am Hellweg“ – die ist bereits ausgebucht – und ein Poetry Slam. Außerdem werden Workshops, zum Beispiel zum Thema Lightpainting angeboten. Auch das Geschäft mit Vermietungen, beispielsweise für Seminare, Feiern oder auch Hausmessen, soll ausgeweitet werden, um neue Zielgruppen zu gewinnen.

Zu den Neuerungen im Angebot der Phänomenta zählt außerdem eine Ferienwoche mit Workshops für Jugendliche ab zwölf Jahren, die gemeinsam mit dem Technikzentrum vom 20. bis zum 24. August durchgeführt wird. Näheres dazu wird noch bekannt gegeben. Schulze fühlt sich wohl im neuen Job, den er bereits vor seinem offiziellen Stellenantritt kennenlernen konnte. „Was ich gut finde, ist das Team, das mich sehr offen aufgenommen hat.“ Die Kollegen seien mit viel Leidenschaft dabei und freuten sich, dass es im Sinne der Phänomenta Veränderungen gebe.

Johannes Pöpping verlässt das Team

Torsten Schulze betont ausdrücklich, dass seine Stelle zusätzlich zu den vorhandenen Stellenprofilen geschaffen worden sei. Auch Andrea Dederichs-Koch arbeite „ergänzend“ dazu. Dennoch werde Dr. Johannes Pöpping im Zuge der Umstrukturierung die Phänomenta verlassen, um sich neuen Herausforderungen im naturwissenschaftlichen Bereich zu widmen, erklärte Markus Hacke als Vorsitzender des Stiftungsrates auf Anfrage der LN. Man trenne sich „im besten gegenseitigen Einvernehmen“, betonte er. „Wir bedauern das sehr.“ Mit dem Wachstum der Phänomenta habe sich herausgestellt, dass eine Neuausrichtung und Umstrukturierung der Stiftung erforderlich sei, die die betriebswirtschaftlichen Erfordernisse in den Vordergrund rücke. Pöpping gebühre großer Dank für seine Arbeit und sein Engagement, nicht zuletzt für die räumliche und inhaltliche Erweiterung der Phänomenta, sagte Hacke im Namen der Stiftung.