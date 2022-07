Umstrittenes Denkmal: Neue Hoffnung für Holzumkleide

Von: Susanne Kornau

Die Holzumkleide der Albert-Schweitzer-Schule. © Cedric Nougrigat

Es ist ein lebendiger Ausweichstandort: die Albert-Schweitzer-Schule. Zuletzt hatte die Volkshochschule hier ein vorübergehendes Quartier gefunden. Nach knapp drei Jahren ist der Innenstadt-Standort saniert, die VHS wird lediglich mit einigen Kursen noch in der Schweitzer-Schule bleiben – baulich abgetrennt vom Rest des Gebäudes. Denn Anfang August zieht die Grundschule Lösenbach auf Zeit zur Kaiserallee.

Doch während im Schulgebäude auch baulich einiges passiert, bleibt es still in Sachen Holzumkleide am ehemaligen Sportplatz nebenan. Der im August 1921 seiner Bestimmung übergebene Bau ist ein seit Jahren eher ungeliebtes Denkmal ohne rechten Verwendungszweck, dafür mit nicht genau zu bezifferndem Sanierungsbedarf.

250 000 Euro für Erüchtigungsmaßnahmen

Immerhin: Im Haushalt 2022 hat die Stadt nach Kostenschätzungen eines Ingenieurbüros vorsorglich 250 000 Euro für die Ertüchtigungsmaßnahmen eingestellt – Zeichen dafür, dass die Verwaltung sich bemüht, der zunehmend verfallenden Immobilie eine Zukunft zu ermöglichen.



Den Stand der Dinge erläuterte auf Nachfrage Stadtsprecherin Marit Schulte-Zakotnik. Zwar fehle noch ein Nutzungskonzept, aber es gebe „weiterhin Überlegungen für eine Kreativnutzung der Räumlichkeit durch die angrenzende Schule und durch die VHS. Weitere Gespräche dazu sollen im Herbst stattfinden, wenn die Grundschule Lösenbach Zeit hatte, sich einige Wochen am Ausweichstandort einzuleben“.



Gutachten vom Sommer 2021

Demzufolge laufen auch Arbeiten im Hintergrund, offensichtlich basierend auf einem Gutachten vom Sommer 2021. Derzeit werde, so die Sprecherin, ein Sanierungskonzept zur Beseitigung der Gebäudeschäden, zum Beispiel durch Feuchtigkeit und Schwammbefall, vorbereitet. Die dazu erforderlichen Untersuchungen seien aufwendig. Aussagefähige Ergebnisse von Schadensprüfungen und der Analyse von Materialproben könnten aber „leider erst ab September / Oktober vorgelegt werden“.



In anderer Beziehung wurden hingegen bereits Fakten geschaffen: Der marode Pavillon auf dem Schulgelände ist inzwischen abgerissen worden. Die Fläche soll zum Parken genutzt werden. Geplant sind zudem abschließbare Fahrradboxen.