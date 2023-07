Umsonst und draußen: Theaterstück für zwischendurch in der Lüdenscheider Altstadt

Von: Björn Othlinghaus

Teilen

Das Ensemble der Jungen Altstadtbühne bei der letzten regulären Probe von „Das tapfere Schneiderlein“ in den Räumen der Altstadtbühne in der Luisenstraße. © Othlinghaus

Im Rahmen des Graf-Engelbert-Festes wird die Junge Altstadtbühne am Sonntag „Das tapfere Schneiderlein“ in einer besonderen Version aufführen.

Lüdenscheid – Bereits im vergangenen Jahr feierte das Ensemble der Jungen Altstadtbühne unter der Leitung von Ingo Löwen mit einer kleinen Theateraufführung im Rahmen des Sommers in der Stadt, einer Reihe des Lüdenscheider Stadtmarketing, seine Premiere. Damals spielten die Jugendlichen ein von Löwen geschriebenes Werk über Till Eulenspiegel im Rosengarten.

In diesem Jahr ist das Ensemble am Sonntag, 30. Juli, wieder beim Sommer in der Stadt vertreten, diesmal allerdings in Kombination mit dem Graf-Engelbert-Fest. Auf dem Programm steht erneut ein Stück aus der Feder von Ingo Löwen, basierend auf einer Märchenfigur und zwar „Das tapfere Schneiderlein“.

Unterhaltsame Geschichte und aufwändige Kostümierung

Am Montag fand für das Werk, dessen Spielzeit etwa 25 Minuten betragen wird und das am Sonntag dreimal zur Aufführung gelangt, die letzte reguläre Probe in den Räumen der Lüdenscheider Altstadtbühne in der Luisenstraße statt. „Am Samstag steht dann noch die Generalprobe an, bei der wir für den letzten Feinschliff sorgen“, erklärt Autor Ingo Löwen, der sowohl bei der Inszenierung im vergangen Jahr als auch beim „Schneiderlein“ Regie führen wird. Hierbei wird nicht nur für eine unterhaltsame Geschichte, sondern auch für eine aufwändige Kostümierung gesorgt sein. In der Hauptrolle wird erstmals Fabian Standhaft zu sehen sein. „Ganz besonders möchte ich mich auch in diesem Jahr wieder bei Katja Schlorff vom Stadtmarketing für die wiederholt gute Zusammenarbeit bedanken“, erklärt Ingo Löwen.

Da das Konzept des „kleinen Theaterstücks für zwischendurch“ bei den Zuschauern bereits im letzten Jahr bestens ankam, stehen die Chancen gut, dass es auch 2024 eine Fortsetzung geben wird. „Das tapfere Schneiderlein“ ist am Sonntag, 30. Juli, jeweils ab 13 Uhr, ab 14.30 Uhr und ab 16.05 Uhr auf dem Graf-Engelbert-Platz zu sehen.