Vier neue Umleitungsstrecken: Lüdenscheider Kreishaus-Kreuzung wird saniert

Von: Leon Malte Cilsik

Nach mehrfacher Verschiebung soll Mitte April die Kreuzung am Kreishaus in Lüdenscheid saniert werden. Geplant sind fünf Tage Baustelle und vier neue Umleitungen.

Lüdenscheid (NRW) – Nach zwei wetterbedingten Verschiebungen soll es im dritten Anlauf klappen: Von Mittwoch bis Montag, 12. bis 17. April, sollen die stadtauswärts führenden Fahrspuren der Heedfelder Straße im Bereich der Kreishaus-Kreuzung erneuert werden. Das gab die Stadt Lüdenscheid am Dienstag in einer Pressemitteilung bekannt.

Die Sanierungsarbeiten auf der Gegenfahrbahn allerdings verschieben sich demnach voraussichtlich auf Juni – und damit auf die Zeit nach der Vollsperrung der Altenaer Straße. Darauf habe sich der Landesbetrieb Straßen.NRW mit der Stadt Lüdenscheid verständigt.

Fünf Tage Baustelle: Fahrspuren stadtauswärts besonders betroffen

Zur Erinnerung: Die viel befahrene Heedfelder Straße weist vor allem in Höhe des Kreishauses sowie im Einmündungsbereich der Rahmedestraße einige Schäden auf. Laut Angaben der Stadt sind hier die stadtauswärts führenden Fahrspuren am stärksten betroffen, die aus diesem Grund als erstes erneuert werden sollen.

Dafür sollen sie ab Mittwoch, 13 Uhr, gesperrt werden – das schließt auch den Radstreifen und die Bushaltestelle gegenüber vom Kreishaus mit ein.

Die Straßenbauarbeiten beginnen dann am Donnerstag und sollen am Sonntag abgeschlossen werden. Anschließend geht es mit den Markierungen der Fahrbahn weiter, die bis 6 Uhr am Montagmorgen abgeschlossen werden sollen.

Der Verkehr wird auf der Gegenfahrbahn an der Baustelle vorbeigeführt – und zwar sowohl stadtauswärts als auch in Richtung Innenstadt über jeweils eine Fahrspur. Das Kreishaus bleibt währenddessen über die Heedfelder Straße erreichbar.

Kreishaus-Kreuzung wird saniert: Vier Umleitungsstrecken ausgeschildert

Anders sieht das mit der Rahmedestraße aus, die im Kreuzungsbereich laut Stadt in beide Richtungen voll gesperrt wird. Weil damit ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt teilweise blockiert wird, sollen gleich vier Umleitungsstrecken – U50, U60, U70 und U80 – ausgeschildert werden, die eine weiträumige Umfahrung der Baustelle bedeuten.

So wird während der Arbeiten beispielsweise der von der Rahmedestraße kommende Verkehr über die Altenaer Straße und „Im Grund“ auf die Heedfelder Straße geführt.

Erneuerung der Gegenfahrbahn für Juni geplant

Die Erneuerung der Gegenfahrbahn auf der Heedfelder Straße, die ursprünglich zeitnah nach dem ersten Bauabschnitt erfolgen sollte, ist nach aktuellem Stand für Juni geplant.

Das begründet der Fachdienst Bauservice der Stadt Lüdenscheid damit, dass die Altenaer Straße ab dem 17. April wegen der bevorstehenden Sprengung der Talbrücke Rahmede für voraussichtlich acht Wochen voll gesperrt sein wird. In dieser Zeit müssten die Heedfelder Straße und der Bereich der Kreishaus-Kreuzung als wichtiger Verkehrsknotenpunkt voll befahrbar sein.

Straßen.NRW und der Fachdienst Bauservice bitten Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Entschuldigung für die aus den Bauarbeiten entstehenden Unannehmlichkeiten und gleichzeitig im Verständnis. Wegen der Engstellen in Höhe des Kreishauses und der Umleitungen sollten alle, die in diesem Bereich unterwegs sind, mehr Fahrzeit einplanen.

Auch auf der L692 sind Sanierungsmaßnahmen geplant. Die Autobahn Westfalen verkündete jüngst anstehende Arbeiten vor der Brücke über die A45.