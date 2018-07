SPD nimmt Digitalisierung in den Fokus

Lüdenscheid - „Wir sollten so schnell wie möglich beginnen, die Digitalisierung auch im kommunalpolitischen Rahmen zu begleiten und die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen“, ist der SPD-Stadtverbandsvorstand überzeugt.

In einem Beschluss unter Federführung des Vorsitzenden Fabian Ferber sind Anregungen formuliert, die nach den Sommerferien in der Fraktion beraten, ergänzt und dann in den Rat als Auftrag an die Verwaltung eingebracht werden sollen. Im Folgenden die Schwerpunkte:

Die Verwaltung wird beauftragt, den durch die Digitalisierung zu erwartenden Verlust von Arbeitsplätzen zu ermitteln.

Der durch Digitalisierungsprozesse ausgelöste Weiterbildungsbedarf in Lüdenscheider Unternehmen soll ausgewiesen werden.

Einrichtungen, die sich schwerpunktmäßig mit der beruflichen Aus- und Weiterbildung beschäftigen, sollen befragt werden, ob sie vor dem Hintergrund der Digitalisierung ausreichend ausgestattet sind oder ob Defizite vorliegen.

Eine weitere Frage ist, welche Berufsbilder wegfallen und welche Berufe neu entstehen könnten.

Die Stadt soll auch die kommunalen Möglichkeiten zur Unterstützung von Maßnahmen zum Erhalt und zum Aufbau von Arbeitsplätzen auflisten – auch unter dem Aspekt, die Stadt attraktiver für Menschen zu machen, die für eine neue Arbeitsstelle nach Lüdenscheid kommen könnten, insbesondere in digitalisierungsnahen Berufen.

Außerdem wird die Stadt um eine Einschätzung gebeten, ob durch die mit der Digitalisierung einhergehende zunehmende Automatisierung auch ein veränderter Gewerbeflächenbedarf verbunden sein könnte.

Geprüft werden soll, ob in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule (VHS) ein Bildungsnetzwerk digitale Aus- und Weiterbildung für Lüdenscheid und die Region aufgebaut werden könnte.

Mit der VHS könnte nach den Vorstellungen der SPD eine Diskussionsreihe „Digitalisierung in Lüdenscheid“ ins Leben gerufen werden, in der die in den vorgenannten Punkten angeregten Themen eine zentrale Rolle spielen sollen – unter Einbindung der örtlichen Akteure.