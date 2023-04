Ukraine-Hilfe aus Lüdenscheid: Waren im Wert von mehr als einer Million Euro

Von: Carolina Ludwig

Zwei Lkw beluden die Helfer um Horst Beste (hellrote Jacke) am Mittwoch. Besonders froh ist Beste über von der Firma Alberts gespendete Zäune und Material, um Hühnerställe zu bauen – gut zu erkennen an den grünen Bändern. © Carolina Ludwig

Mehr als eine Million Euro – das ist der Wert der Spenden, die sich in dieser Woche von Lüdenscheid aus auf den Weg in die Ukraine machen. Zwei Lastwagen haben Horst Beste vom Verein Kinderhilfe Mongolei und seine Helfer am Mittwoch mit insgesamt mehr als 40 Tonnen Hilfsgütern beladen.

Lüdenscheid – Bereits im März hatten Beste und seine Frau Karin nach zusätzlicher Lagerfläche gesucht, um die vielen Spenden verstauen zu können, bis die Fahrt losgehen kann. Fündig wurde Beste bei einem befreundeten Unternehmer in Radevormwald, wo nun drei Seecontainer warten. Auch in Köln stehen noch zehn Paletten. Und ein Unternehmen, das 66 Paletten Kraftriegel zur Verfügung stellen wollte, lagert diese eine Weile zwischen, wie Horst Beste erzählt.

In Lüdenscheid ist nach dem Beladen nun erst einmal wieder genug Platz für ein bis zwei Lastwagenladungen. Grund für die vielen Spenden ist zum einen, dass der Lastwagen des Ehepaars Beste im Winter abgemeldet ist und nicht genutzt werden kann. Im Februar hatte das Team daher bereits einen Leih-Laster Richtung Osten geschickt. Zum anderen ist einer der beiden Lkw mit vielen hochwertigen Schuhen und Kleidung einer bekannten Sportmarke beladen. „Das ist die Kollektion von 2022, die gibt es natürlich nur in den zwei Monaten nach Weihnachten. Wenn man so günstig an die Sachen kommt, muss man zugreifen“, weiß Beste.

Verladen wurden am Mittwoch neben den Schuhen und der Kleidung unter anderem Pampers, Binden, Shampoo, Erste-Hilfe-Produkte, Pflegeprodukte, Kekse und 80 000 Bleistifte. Dass auch namhafte Markenprodukte von Nike, Kneipp oder Jacob’s dabei sind, freut Beste besonders, auch dass es sich bei den Kleiderspenden um neue Sachen handelt. Für die Menschen in der Ukraine sei es wichtig, sich auch wieder „als Mensch fühlen“ zu können, wie Beste aus Rückmeldungen weiß. Durch sein Netzwerk und die Erfahrungen komme er „für einen Bruchteil“ des üblichen Preises an die Produkte. Sehr froh ist er auch über die Spende der Firma Alberts aus Herscheid: Viele Paletten an Material für den Zaunbau werden zum Beispiel für Hühnerställe benötigt. Gerade in Gebieten, in denen aktuell kein Krieg mehr herrscht, sei Hilfe beim Wiederaufbau nötig, erzählt Horst Beste.

Spenden weiterhin nötig Um zum Beispiel die Spritkosten decken oder in Zukunft Waren für die Hilfstransporte einkaufe zu können, freut sich der Verein Kinderhilfe Mongolei weiterhin über Geldspenden. Diese können auf das Konto des Vereins (IBAN: DE 39 45 85 0005 0018 0108 35, Verwendungszweck „Ukraine“) überwiesen werden. Es können Spendenquittungen ausgestellt werden. Informationen gibt Horst Beste unter der Handynummer 01 57/37 11 11 82.