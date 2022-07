Ukraine-Helfer: „Größere Armut kommt jetzt erst“

Von: Carolina Ludwig

Teilen

In Polen werden die Spenden auf Kleintransporter umgeladen und so einfacher und sicherer in die Ukraine gebracht. © Horst Beste

Als der Angriffskrieg in der Ukraine Ende Februar begann, starteten Horst Beste und seine Frau „Kalla“ eine der ersten großen Hilfsaktionen in Lüdenscheid und sammelten Sach- und Geldspenden. Die Resonanz war riesig, innerhalb weniger Tage waren mehr als genug Spenden eingegangen, um den Scania Sattelschlepper mit Hilfsgütern zu beladen. Knapp vier Monate später, Anfang Juli, startete Horst Beste bereits zum dritten Mal in Richtung Ukraine – zum Großteil noch immer mit Spendengeldern des ersten Aufrufs.

Lüdenscheid – Mit dabei waren zwei Freunde, Bestes Enkel Gabriel und tonnenweise Hygieneartikel. Von einer befreundeten Hilfsorganisation wurden in einem Warschauer Großhandel zudem 30 Paletten Lebensmittel gekauft und gemeinsam mit den Hygieneartikeln und anderen Sachspenden auf Kleintransporter aus der Ukraine verteilt. „Alle 17 Transporter waren randvoll“, erzählt Horst Beste, der dieses Mal sogar gemeinsam mit den anderen Helfern mit zwei Transportern in die Ukraine fahren konnte. „Wir konnten uns überzeugen, wie die Hilfsgüter persönlich an hilfsbedürftige Familien weitergegeben wurden“, sagt Beste. Beim nächsten Transport nach Polen möchte er sich noch mehr Zeit dafür nehmen, um auch den vielen Menschen, die für die Hilfsaktionen spenden, ausführlicher berichten zu können.

Geplant ist die nächste Tour für Anfang September. „Dann kommt vielleicht noch eine im Oktober und dann ruht der Sattelschlepper für den Winter“, sagt Beste. Währenddessen soll „durchgesammelt“ werden, bevor es im nächsten Frühjahr wieder weitergehen soll, Spenden sind daher noch immer willkommen. Von Geldspenden kaufen Beste und die Helfer in einem Sozialwerk günstig ein, was sie bekommen können. „Und alles, was wir an Sachspenden gebracht kriegen, müssen wir nicht kaufen“, sagt Beste, weist allerdings darauf hin, dass keine Kleidung benötigt wird. „Nur gut erhaltene Kinderkleidung wird immer gebraucht“, sagt Beste.

Horst Beste und sein Enkel Gabriel vor den Spenden. Für September ist die nächste Fahrt geplant. © Beste

Von der Spendenbereitschaft der Lüdenscheider ist Beste noch immer begeistert. „Ich war überrascht, dass das so eingeschlagen ist“, sagt er, vermutet aber auch, dass noch mehr Hilfe nötig ist: „Die größere Armut kommt jetzt erst, das wird eine langfristige Sache werden.“



Spenden sind möglich an die Kinderhilfe Mongolei e.V., Sparkasse Lüdenscheid, IBAN: DE 39 45 85 0005 0018 0108 35, BIC: WELADED1LSD, Verwendungszweck „Ukraine“. Es werden Spendenquittungen ausgestellt. Sachspenden werden an der Wehberger Straße 49 entgegengenommen. Informationen gibt Horst Beste unter der Rufnummer 01 57 / 37 11 11 82.