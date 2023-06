Ufo über Lüdenscheid: Mann fotografiert kreiselförmiges Objekt am Himmel

Von: Jan Schmitz

Plötzlich war es verschwunden. Ein Lüdenscheider fotografierte am Dienstag ein ihm unbekanntes Objekt am Morgenhimmel. Um was handelt es sich?

Lüdenscheid – Zu Fuß war Peter Müller* am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr auf der Bayernstraße in Richtung Lüdenscheid unterwegs, als er in mehreren hundert Metern Höhe ein ihm unbekanntes Flugobjekt - ein Ufo - erblickte. Nachdem der Lüdenscheider etwa eine Minute lang beobachtete, wie es nahezu regungslos am Morgenhimmel schwebte, zückte er sein Smartphone. Müller zoomte heran und hielt mit der Kamera das vermeintliche Ufo über Lüdenscheid im Bild fest.

Anschließend wandte er den Blick ab und überprüfte das Foto auf dem Smartphone-Bildschirm, registrierte die kreiselähnliche Form und die Reflektion im Sonnenlicht, konnte sich aber immer noch keinen Reim auf seine Beobachtung machen. „Ich wollte noch ein zweites Bild machen“, berichtet der Augenzeuge. Doch als er wieder in den Himmel schaute, konnte er es nicht mehr entdecken. Das Ufo war verschwunden. Das verbliebene Beweisfoto schickte er an die Redaktion. Vielleicht hätten ja auch andere das Objekt am Lüdenscheider Morgenhimmel gesehen, hoffte Müller.



Unbekanntes Objekt über Lüdenscheid, aufgenommen am 6. Juni 2023 über der Bayernstraße, stark herangezoomt. © Privat

Ufo-Sichtungen aus ganz Deutschland gehen in Lüdenscheid ein

Hans-Werner Peiniger ist Vorsitzender der Gesellschaft zur Erforschung des UFO-Phänomens (GEP), deren Büro sich nur wenige hundert Meter von der Bayernstraße entfernt befindet. In der Ufo-Meldestelle gehen täglich Sichtungen aus ganz Deutschland ein. Tausende sind es seit der Gründung der Gesellschaft vor 50 Jahren. Handfeste Beweise für außerirdisches Leben haben Peiniger und sein Team seitdem noch nicht entdeckt.

95 Prozent der Sichtungen sind mit natürlichen Wetter-Phänomen, Insekten, Flugzeugen oder Satelliten zu erklären. Immerhin fünf Prozent der Fälle können aber auch die Lüdenscheider Ufo-Forscher nicht auflösen. „Wir haben derzeit täglich Meldungen von Sichtungen aus ganz Deutschland, schön, dass auch einmal eine aus Lüdenscheid dabei ist“, sagt Peiniger, nachdem er das Foto von der Bayernstraße erhalten hat.

Unbekanntes Objekt über Lüdenscheid, aufgenommen am 6. Juni 2023 über der Bayernstraße. Die Oriiginalaufnahme. © Privat

Ufo über Lüdenscheid? Der Ufo-Forscher hat eine Erklärung

Nach einer ersten Inaugenscheinnahme ist sich Peiniger jedoch sicher: „Aus unserer Sicht ist es kein Ufo“. Bei dem fotografierten Objekt handele es sich „mit großer Wahrscheinlichkeit um einen Folienballon in Form eines Hais oder eines Flugzeugs. Denkbar seien auch andere Formen. „Ich denke, dass es sich um eine nachvollziehbare Erklärungsmöglichkeit handelt, die spekulativeren vorzuziehen ist“, sagt der Vorsitzende der Ufo-Gesellschaft.



Flugzeug-Folienballons könnten die Form des fotografierten Objekts erklären, sagt der Ufo-Forscher. © Hans-Werner Peiniger

Folienballons gibt es in verschiedenen Ausführungen bis hin zu größeren Sonderformen. Sie sind mit Helium gefüllt und werden oft zu Geschäftseröffnungen, Aktionen, auf der Kirmes, in Fußgängerzonen oder anderen öffentlichen Veranstaltungen verkauft oder verschenkt oder zu bestimmten Anlässen wie Geburtstagen, Hochzeiten, Geburten gestartet. Oftmals spielen Kinder mit einem Ballon und lassen ihn versehentlich los, sodass er dank des Helium-Auftriebs in den Himmel fliegt.



Hai-Folienballons könnten die Form des fotografierten Objekts erklären, sagt der Ufo-Forscher. Foto: GEP © Hans-Werner Peiniger

Immer wieder lassen sich vermeintliche Ufo-Sichtungen mit solchen Folienballons erklären. Peiniger hat eine ganze Datenbank mit den unterschiedlichen Ballon-Formen angelegt und legt sie über die eingesandten Fotos. „Folienballons werden sehr häufig als Ufos gemeldet, weil sie am Himmel ein befremdliches Erscheinungsbild zeigen. Oftmals rotieren oder trudeln sie während des Fluges und reflektieren dabei das Sonnenlicht“, sagt Peiniger. Das könne zu ungewöhnlichen Effekten führen.

Augenzeuge skeptisch: „Wieso ist es plötzlich verschwunden?“

Augenzeuge Peter Müller überzeugt die Erklärung noch nicht: „Bei einem gasgefüllten Ballon müssten die breitesten Stellen oben sein. Das ist bei dem Objekt nicht der Fall. Erkennbar ist, dass die dickste Stelle unten oder in der Mitte ist. Und wieso ist es plötzlich verschwunden?“



*Name geändert