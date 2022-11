5000 Ufo-Sichtungen in Lüdenscheid

Ufo-Meldestelle in Lüdenscheid: Jeder 20. Fall ist ungeklärt

Von: Sebastian Schmidt

Ein Ufo über Lüdenscheid – zumindest im Bild. Hans-Werner Peiniger vor einem Plakat zu einer Ausstellung, mit der die Lüdenscheider Ufo-Forscher vor Zeiten im Museum am Sauerfeld aufschlugen. © Sebastian Schmidt

Rätselhafte Erscheinungen am Himmel und die Vorstellung, nicht allein im Universum zu sein – diese Kombination beflügelt die menschliche Phantasie schon seit Jahrhunderten. Auch die in Lüdenscheid ansässige Gesellschaft zur Erforschung des Ufo-Phänomens beschäftigt sich mit dem Thema.

Lüdenscheid – Und das auch immerhin schon seit 50 Jahren. „Rational und wissenschaftsorientiert“ gehe man dabei vor, sagt Hans-Werner Peiniger, Vorsitzender und Mitgründer der Gesellschaft zur Erforschung des Ufo-Phänomens (GEP).

Zum Jubiläum hatte der Verein für Samstag zu einer Tagung ins Festzentrum Lüdenscheid an der vorderen Heedfelder Straße geladen. Rund 60 Besucher waren zu dem Geburtstagstreffen erschienen. Dass sie aus allen Ecken der Republik angereist waren, passt dabei zur Struktur der GEP. Deren Mitglieder kommen nämlich längst nicht nur aus Lüdenscheid, sondern sind bundesweit verteilt, weiß Hans-Werner Peiniger: „Mit insgesamt rund 180 Mitgliedern sind wir der größte Verein dieser Art im deutschsprachigen Raum.“



Himmelsphänomene im Blick: Rund 60 Gäste aus ganz Deutschland waren zur Jubiläumstagung der GEP gekommen. © Sebastian Schmidt

Vor allem Fachgespräche und Vorträge prägten die Zusammenkunft am Samstag. So der Auftritt von Danny Ammon. Der Doktor der Medizininformatik aus Thüringen, der ebenfalls bei dem Lüdenscheider Verein eingeschrieben ist, referierte über die Zukunft der Ufo-Forschung. Auch Peiniger selbst sprach zu den Gästen. Er berichtete von Gründungsidee, Anfängen und Entwicklung der GEP.



Was machen die Ufo-Forscher – salopp-liebevoll auch Ufologen genannt – eigentlich genau? Der Name hinter dem GEP-Kürzel offenbart es bereits. Die Hobby-Forscher werten vermutete Ufo-Beobachtungen beziehungsweise geheimnisvolle Himmelserscheinungen aus, die Menschen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zur Überprüfung nach Lüdenscheid übermitteln. Mit Ufos sind bekanntlich unidentifizierte Flugobjekte gemeint.

5000 Ufo-Sichtungen in Lüdenscheid

Rund 5000 solcher Sichtungs-Vorgänge – dokumentiert durch Fotos oder Schilderungen – sind laut Peiniger seit Bestehen der GEP in der Bergstadt eingegangen und gecheckt worden. Die Prüfung der einzelnen Fälle umfasst dabei etwa intensive Internet-Recherchen, Nachfragen bei Flugsicherungen oder anderen Stellen und – wenn möglich – Kontaktaufnahme mit Zeugen oder Insidern am Schauplatz der jeweiligen Beobachtung.

In 95 Prozent der Fälle, sagt Peiniger, konnten die GEP-Aktiven dabei nachweisen, dass es sich nicht um unerklärliche Vorfälle oder gar um Raumfahrzeuge von Außerirdischen gehandelt habe, sondern um Täuschungen. Etwa um das Licht von Skybeamern oder Satelliten. Und auch mal um aus der Verankerung gerissene Ballons. Bei den übrigen fünf Prozent indes blieb das Rätsel ungelöst. Peiniger: „Da wissen wir einfach nicht, was es war.“



Und wie wird man Ufologe? Der Weg ist ziemlich klar abgesteckt. Eine gesonderte Ausbildung oder gar ein akademischer Grad sind nicht nötig. Neugier, Gewissenhaftigkeit und Leidenschaft aber schon. „Ich zum Beispiel habe mir viele Kenntnisse autodidaktisch angeeignet“, verrät Peiniger. Und schiebt nach: „Wir wollen mit unserer Arbeit auch Aufklärung gegen Verschwörungstheorien leisten. Gerade in Sachen Ufos wird ja unglaublich viel behauptet.“



Peiniger hat übrigens bereits als Kind und Jugendlicher seine Liebe zur Materie entdeckt. Mit einem Teleskop blickte er damals gen Himmel, zu einer Zeit, als viele Menschen über fliegende Untertassen spekulierten: „Ich selbst bin auch stark von der Science-Fiction-Welt, von Raumschiff Enterprise und Stark Trek geprägt worden.“ Der „Enthusiast“ von einst hat sich gemäß Eigeneinschätzung mittlerweile allerdings in „einen Skeptiker“ verwandelt: „Mich reizt heute vor allem die detektivische Seite unserer Tätigkeit.“ Glaubt er an die Existenz von Außerirdischen und fremden Raumschiffen? Seine Antwort: „Ich kann nicht ausschließen, dass es das gibt.“